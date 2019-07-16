郵輪旅遊發大財！年產值破50億元　2020年估創百萬人次巔峰

▲108年7月16日迎來盛世公主今年在基隆港最後一航次。（圖／港務公司提供，下同）

記者胡順惠／台北報導

郵輪產業帶來龐大的觀光商機，台灣港務公司表示，搭乘郵輪旅客人次從104年56萬人次連年成長，預計今（108）年有93萬到95萬人次，較去年小幅成長8.4%，保守估計創造破50億生產總值，其中90%旅客是從基隆港進出，明年各大型郵輪陸續布局，將可突破百萬人次。

統計數據顯示，郵輪產業越來越夯，旅客人數也連年攀升，104年約56萬人次、105年約66萬人次、106年約82萬人次、107年約94萬人次，預計今（108）年也可達到93萬到95萬人次。國內生產總值（GDP）也從去年的46億元，今年保守估計可提升至50幾億。

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▲108年7月世界夢雙輪會。

台灣港務公司基隆港務分公司表示，盛世公主號郵輪於今日迎來本年度在基隆港最後一趟母港航程，自4月15日盛世公主回歸基隆港迄今，持續3個月以基隆為母港操作，共帶來27航次、入出港21萬7236人次，旅客數較去年成長8.4%。

基隆港務分公司表示，延續今年這股氣勢，公主遊輪預報2020年將延長戰線，提前於3月起即派遣盛世公主至基隆港營運，並延後一個月收班，即3月底至8月底都能在基隆港聽見獨特的鳴笛聲，預計將較今年增加12航次、9萬人次。

今年盛世公主離開基隆港後，7月21日起將由甫完成世界航行一週的太陽公主號接力營運至9月下旬。除了公主遊輪的加碼，明年大型郵輪更有歌詩達威尼斯號、星夢郵輪世界夢號以及17萬噸刷新亞洲新紀錄的MSC佳麗號陸續增加在基隆港的佈局。

▲108年7月盛世公主雙輪會。