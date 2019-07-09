大麥嶼口岸開「台灣商品館」　直航基隆優勢「台啤月賣3千箱」

▲大麥嶼「台寶我家」台灣商品體驗店。（圖／記者蔡紹堅攝影，下同。）

記者蔡紹堅／玉環報導

浙江玉環大麥嶼跟基隆港客運直航今年7月屆滿10年，貨運直航也屆滿5年，口岸內近幾個月開了一間名為「台寶我家」的台灣商品體驗館，館內有相當豐富的台灣產品，包含啤酒、沙茶醬等食品，奶粉、小餅乾等嬰童用品，甚至是電鍋之類的電器用品。

▼台灣流行的零食在此都能找到。

「台寶我家」總經理唐詮糧表示，會在港口附近開設體驗館，就是希望能讓大陸民眾能親身體驗台灣商品，「簡單來說，就是讓客人看得到、摸得到、吃得到，因為很多人可能聽過一些台灣商品，但了解不夠多，我們提供體驗，他們嘗試了以後真的感受很好，自然就會購買。」

唐詮糧指出，大麥嶼每周都有航班往來基隆，所以我們這邊所有的東西都是經由海運過來，匯集了來自台灣各地的優良產品，北、中、南，還有花東的名產都可以找到，「我們有港口的優勢，能夠直接報關通關，所以產品種類很齊全，不會只有少數幾種，甚至是台灣有名的電鍋、家中常備的強胃散，你都可以在我們這裡找到。」

▼啤酒是此處銷售冠軍，一個月能賣掉一個集裝箱。

台寶我家在大麥嶼口岸已經營三個多月，唐詮糧提到，港口不是一個交通方便的地方，但酒香不怕巷子深，很多客人都是口耳相傳，開車過來採購，而且很少人是空手而回的，「我們這邊的銷售冠軍是台灣的啤酒，尤其最近天氣較熱，很多客人都是整箱整箱的搬，一個月統計起來都有兩、三千箱。」

談到未來的規劃，唐詮糧還說，除了港口的這間體驗館，他們已計畫要往外再開兩、三家店面，非常看好台灣商品在台州，甚至是整個浙江的市場，「大麥嶼口岸到溫州、到寧波都相當近，這兩個地方都很富饒，台灣商品的品質又好，一定會有不錯的銷路。」

▼台寶我家總經理唐詮糧看好浙江市場，將繼續展店，也開發通路。