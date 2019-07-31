台南登革熱防疫開出542張舉發單　請市民做好防蚊及落實孳生源清除

▲登革熱防治中心自7月2日至30日開立229張舉發單，今年已開立542張舉發單，請民眾小心防疫不要受罰。（圖／記者林悅翻攝，下同）



記者林悅／台南報導

登革熱防治中心自7月2日至30日開立229張舉發單，今年已開立542張舉發單；2018年全年開立355張舉發單，告發樣態以桶、缸、甕、盆容器積水孳生病媒蚊孑孓的最多，也有雨後帆布積水被查獲孳生病媒蚊孑孓而被開罰，請市民不可輕忽。

防制中心指出，台南市於7月29日新增1例登革熱境外移入病例，病毒分型為第一型，截至目前台南市確診登革熱本土病例數15例，境外移入病例數26例。 第26例境外移入病例為50多歲男性，居住地於安南區，個案病毒分型為第一型，與台南市之前本土案例病毒分型為第二型不同。登革熱（Dengue fever）是登革病毒所引起的急性傳染病，病毒經由蚊子媒介傳播。分為第一、第二、第三和第四種血清型別，每一型都具有能致病的能力。

患者感染到某一型的登革病毒，就會對那一型的病毒產生抗體，若再感染其他血清型的登革病毒，會造成登革熱重症。感染登革病毒者可能沒有症狀；或只是出現輕微或不明顯的症狀；或發燒、出疹的典型登革熱。重症病患會出現嗜睡、躁動不安、肝臟腫大等警示徵象。不可輕忽的是不同型別交互感染易導致登革熱重症。

請民眾平時需做好防蚊措施，於皮膚裸露處塗抹政府機關核可的防蚊藥劑、房舍設備有紗窗（門）等。國外旅遊洽公民眾返國入境時如有發燒、骨頭肌肉酸痛等登革熱疑似症狀，應主動告知機場檢疫人員；無論NS1快篩陽性或陰性，千萬不要趴趴走，請配合疫情調查，在家自主管理，待PCR檢驗結果（約1天的時間）確認非登革熱感染時再出門活動，以確保自身及社區民眾的健康。返國後兩週內如出現不適症狀應儘速就醫，並主動告知近期旅遊史，以利醫師早期診斷、通報及治療。

