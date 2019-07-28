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狼教練「1人飾2角」騙少女壞壞！不戴O強行穿刺　偷拍性愛片逼再來一次

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▲▼上床,女友,性侵,嘿咻,做愛。（示意圖／pixabay）

▲狼教練誘騙少女性交易。（圖／示意圖，無關本案／pixabay）

記者林昱萱／花蓮報導

一名在國小擔任桌球教練的蕭姓男子，日前在網路上化名「琦姐」，誘騙少女性交易，之後又用真實身分出馬和少女們發生關係，過程中還偷偷拍下性愛影片、裸照，行徑相當誇張。對此，法官審理後依妨害性自主判他9年6月徒刑。

判決指出，年近30歲的蕭男在一間國小擔任桌球教練，而他日前在網路上假扮成女性，並自稱「琦姐」到處私訊少女們的臉書，詢問她們是否有意性交易，之後再以真實身分露面，和少女們發生關係，但誇張的是，他卻趁機拍下少女的裸照、私密照，接著又用「琦姐」的帳號傳裸照給少女看，以此強迫少女繼續援交。

此外，蕭男有次以1萬2千元的酬勞，和另名少女「花花」（化名）性交易，但事後他竟然疑似是對花花的服務不滿意，又趁著對方熟睡時，偷走1萬1千元現金，其中一次還沒有戴保險套就強行插入，還偷偷拍下性交易過程威脅對方，讓少女不堪其擾，憤而報警。

法官認為，蕭男利用兒童及少年智慮較為淺薄、易受金錢及物質誘惑，使少女同意發生性關係，甚至還偷拍少女身體的隱私部位，以裸照脅迫對方繼續和他性交易，因此依法判他9年6月徒刑。

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關鍵字：教練,性交易

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