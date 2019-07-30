高職狼師性侵9女判27年　非常上訴成功少坐7年牢確定

▲台南狼師非常上訴成功，少坐7年牢。（圖／視覺中國CFP）

記者吳銘峯／台北報導

台南某國立高職的孫姓數學老師，以怪力亂神之說誘騙性侵9名女學生，最後遭判刑27年，早已入監服刑。但他請求檢察總長提出非常上訴，認為自己應該適用舊法有期徒刑最高上限20年為限，檢察總長認為有理，為他非常上訴。案經最高法院審理後，也認定有理，改判孫姓狼師有期徒刑20年定讞。

判決指出，年逾50歲的孫姓狼師，經常利用上課時間向學生講說因果輪迴的觀念，並自稱黑白兩道都罩得住，而且是「劉伯溫的同門師弟」，「法力比張天師還強」，符咒法術都有極強功力。他甚至還恐嚇被害女學生，說她們前世有很多罪惡，今世將會「被強暴、得性病、婚姻不幸福」等可怕的因果報應。

被害女學生心生恐懼，孫姓狼師再謊稱自己有神能、呼風喚雨，只要與他發生性關係並「拍照存證」，即可處理因果業障。被害女學生多擔心日後命運坎坷，不少人因此與狼師發生關係，被帶到汽車旅館「改運」，最慘的被害人還因為「前世罪惡比較嚴重」，被狼師進行20多次「單獨治療」。案經家長報請學校處理後，全案因此爆發，狼師遭提起公訴。最高法院最後認定他侵犯9名女學生，2011年判刑27年定讞，狼師入監服刑。

但他入監後，認為自己的犯行應該適用刑法2006年修正前的舊法，依照「從舊從輕」原則，自己應該適用舊法的有期徒刑最上限20年，因此請求最高檢察署檢察總長，提出非常上訴。檢查總長認為有理，因此向最高法院提出非常上訴。案經最高法院審理後，最高法院也認同，因此30日撤銷原判決，改判狼師有期徒刑20年定讞。

