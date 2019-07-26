教練疑欠債「陣前落跑」！后綜籃球小將被迫棄賽　家長痛批：太惡劣

▲▼后綜高中籃球隊戰力十足，成績亮眼。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者鄧木卿／台中報導

台中市后綜高中最近可說是多事之秋，日前校方曾因遴選籃球教練過程被爆不公，如今又傳出另名謝姓教練疑似在外欠債落跑，導致國中籃球隊員即將上場比賽時，竟然找不到教練而被迫棄賽。教育局表示，日後會要求校方多注意聘雇人員操守。警方則說，謝某家人在申報失蹤人口協尋後3天就撤銷了。

后綜中學籃球隊近年來在HBL高中籃球甲級聯賽中，表現非常亮眼，但最近幾個月來卻爆發連串負面消息，校方今年將原本一年一聘的籃球教練改成正職，有朱姓、胡姓兩教練參加遴選，後來胡某獲聘，部份家長認為胡某只教過國小籃球，沒有帶過國中或高中選手，未來如何帶領選手參與國家級競賽，為何不遴聘已在學校教了3年的朱某。

▲謝姓教練目前失聯。（圖／謝姓教練臉書）

部份家長懷疑遴選過程嚴重不公，還在民代陪同下召開記者會，痛斥教育局和校方官官相護，但教育局出面解釋，整個遴選過程合乎正當程序，並無不法。

遴選風波好不容易落幕，卻又傳出謝姓教練疑以欠債落跑情事，謝某在4月30日帶學校國中籃球隊去苗栗參加中正盃比賽，5月2日進行第二場，籃球小將們戰鬥力十足的準備上場比賽，竟然找不到謝教練，主辦單位雖然趕緊通知校方，校內雖有其他教練，但時間上趕不及，后綜隊也就在不符比賽規定下，被迫棄賽。

選手們對於教練突然失蹤而無法比賽，又生氣又難過，家長們更是痛批教練行為太惡劣。

校方表示，謝教練從去年8月聘任至今年7月31日，但謝某自從5月2日失蹤後，校方持續連絡，也透過家人尋找，都沒有下落，於是在6月19日將謝解聘，至於是否如外傳是債務問題，校方也不清楚。

學校同事表示，謝教練40多歲，為人很客氣，也有禮貌，一聽到是因為欠債而落跑，他有被嚇到；不過，校內也有傳言，因為謝某早知無法成為正式教練，所以憤而不教，實情如何，只有本人出面說明才知道。

警方表示，謝某家人在5月2日有來申報失蹤人口協尋，但3天後就撤銷了。

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