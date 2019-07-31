「騙扁少年」黃琪爽住飯店　獲輕判1年8月易科60萬定讞

▲騙扁少年黃琪多次爽住五星級飯店，二審判刑1年8月定讞。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

曾以騙倒前總統陳水扁的「騙扁少年」黃琪，因假冒國泰集團公主蔡佳玲名義，多次以折扣優惠價入住五星級大飯店或用餐，一審遭判刑2年10月，案件上訴二審，高院審理期間，他曾當庭暈倒、多次放鳥未到庭，花招極多。全案於31日宣判，高院認定他犯案7次，因他與飯店均和解，因此輕判1年8月，得易科罰金60萬元定讞。

本名黃照岡的黃琪，對外謊稱有多年的塔羅牌占卜資歷，2008年間，當時官司纏身的前總統陳水扁經友人介紹，密訪黃琪，並算出不利官司的結局。後媒體多方查證，發現黃琪所有的身分資料全都造假，他因此以騙倒陳水扁的「騙扁少年」而聲名大噪。不過黃琪之後爆發多起詐騙案件，2011年間他假冒頂新集團小開魏宏帆名義申辦美國運通頂級「黑卡」，虛設人頭公司，盜刷新台幣600多萬元兌現入帳，2013年間判刑7年定讞。

黃琪假釋出獄後故技重施，2016年5月間，他冒用國泰集團蔡萬霖大房三子蔡鎮宇獨生女蔡佳玲的名義，向多家五星級飯店索取訂房優惠，包括台北喜來登飯店、晶華酒店、國泰商旅等多家業者受騙。檢方起訴後，一審將他判刑2年10月。

案件上訴二審，高等法院審理期間，黃琪多次放鳥合議庭，不願出庭。而他出庭時，也是花招百出，不斷稱病，均是坐在輪椅上由律師推入法庭；另外只要媒體出現，他就以毛毯包裹身體，不願露出原本的面目，即便6月間氣溫高達33度，他仍包裹毛毯出庭。另外他也曾當庭暈倒，被合議庭緊急連絡救護車，送醫急救。

二審於31日宣判，高院認定他犯案7次，成立7個「詐欺得利罪」，考量他與被害飯店均達成和解，雖然金額不高，但飯店均願意原諒他，並簽下和解書。高院因此對他每個犯行，分別宣告2到6月不等的刑期，合併執行1年8月，得易科罰金60萬元，全案定讞。

