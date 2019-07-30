黃琪「白布蓋臉」坐輪椅出庭　問答口吃「激動手抖」

記者劉昌松、羅志華／台北報導

曾以塔羅牌騙過前總統陳水扁的詐欺慣犯黃琪（本名黃照岡），被控冒名租用奧迪旗艦車款犯偽造文書、詐欺得利罪，台北地院過去多次稱病請假，甚至一度自稱病危，拒不出庭，法官6 月將他拘提到案後，將他諭令5萬元交保，30日法院再傳他出庭，他竟然坐著輪椅並用白布罩住自己，提早半個多小時在法庭門口等開庭，吸引不少民眾目光。

▲庭訊結束後，黃琪全程蓋上白布離場，過程中律師還細心地替他調整。（圖／記者羅志華攝）

庭訊期間，黃琪戴口罩、兩眼無神且哈欠連連，看來相當疲憊，回答問題也不時口吃，講到激動處雙手更激烈抖動。庭訊結束後，黃又罩上白布，由律師推輪椅搭電梯下樓，期間面對記者詢問病情及治療內容，均沉默不答。

黃琪這次被控對外自稱藝人張清芳的丈夫宋學仁秘書，要求凱基證券提供手續費折扣，詐騙1萬9000元，還騙車商讓他試駕AudiA8旗艦轎車，但是案件在北院開庭時，他多次藉病缺席。

直到6月間，台北地院趁他為冒充國泰千金蔡佳玲名義住飯店案出庭，直接在高院外將他拘提到案，訊後裁定指黃琪多次以前往台大、奇美等醫院就診為由，迴避司法審判，阻撓審判程序，裁定5萬元交保候傳。

經法院強制處分後，黃琪果30日如期出庭，還刻意提早半個多小時到，由律師推著台大醫院的輪椅，並用白布蓋住頭臉全身，癱坐在法庭外，格外引人注目。

