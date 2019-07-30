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惡意解雇機師？他酒測超標卻控華航打壓　法院反認證「飛行前喝酒」判敗訴

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▲▼華航工會抗議。（圖／記者屠惠剛攝）

▲傅姓機師酒測值未過遭解雇，他反控華航是為了打壓工會藉此以儆效尤，但法官判他敗訴。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者陳韻如／台北報導

中華航空一名傅姓機師2017年7月11日出勤前酒測未過被解雇，但他不服，並提告主張，華航因不滿他擔任機師工會代理理事長，為了打壓工會，且此以儆效尤，但華航強調，「酒測零檢出，飛安零容忍」，指出傅男4酒測都超標，他也坦承前一天有喝酒，絕非惡意解雇。台北地院調查，也發現傅男確實在飛行前11到13小時間有飲酒，認定華航並無違法，判傅男敗訴。

傅男提告主張，事發當天，他一早就爆機場報到，並依規定接受快篩酒測，但經過了4次測試，酒精濃度皆超標，他立刻要求到醫院進行血液檢測，而結果出爐酒精濃度小於10mg/dL，代表他體內並未檢測出酒精，但他事後仍被公司以「依公司規定執行前未通過酒測」為由解雇。

傅男認為，過去也曾發生過呼氣事酒測機的誤測案件，但華航卻未對其他機師做出懲處，如今主角換成他，卻直接被解雇，根本是因為他擔任機師工會幹部，想要藉次打壓工會，才對他做出懲處。

然而，華航強調，傅男當時坦承自己在飛行前一天的傍晚，有與副機師一同在小吃店聚餐飲酒，且在酒測過程中檢測器沒有故障或失誤的異常情形，當天更有多名機師以同樣酒測器受測皆正常，儀器有依規定定期受檢，絕對沒有問題。

此外，該機師是在被測出酒測的隔天當選機師工會理事長，但懲處方式是依華航老早訂好的內部規定進行，0.01毫克以下記大過，超過0.1毫克就是解僱，且任何普世價值都不允許帶著醉意開車，何況是開飛機，華航的懲處絕對與工會身分無關。

台北地院審理時，勘驗小吃店監視器，也發現傅男確實有在飛行前的11到13小時飲酒，華航以往也曾針對酒測超標的機師送交人評會，並且解雇的案例，認為華航此次解雇傅男應是照慣例執行，且傅男事後也提不出華航刻意打壓工會幹部的證據，因此認定華航是合法解雇，判傅男敗訴。全案可上訴。

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關鍵字：華航,機師,解雇,酒測,工會

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