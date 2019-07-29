男友家吃香瓜！「你媽忘削皮嗎」她驚：吃錯30年　網讚籽最甜...曝隱藏吃法

▲原PO以為男友媽媽忘記削皮！（圖／翻攝臉書爆廢公社）

網搜小組／劉維榛報導

夏天是瓜類盛產季節，香氣四溢的「美濃瓜」正是消暑的水果之一！一名女網友到男友家作客，未來婆婆熱清切香瓜款待，怎料，原PO一看超震驚，傻問男友「你媽忘記削皮嗎？」才得知對方家人都連皮一起吃，她崩潰表示「30年都吃錯了嗎？」

這名女網友在臉書《爆廢公社》透露，日前男友的媽媽親自手切水果，怎料，多汁的香瓜一端上桌後，讓她看傻眼，發現香瓜只有去籽，接著被切著一小片狀，看著男友津津有味吃下肚，好奇私下詢問，「你媽忘記削皮嗎？」

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然而男友的答案卻出乎意料，「我們家都是這樣吃的」，原PO震懾反思，「我從小到大吃的香瓜要削皮，吃法都錯了嗎，30年都吃錯超驚訝！」貼文一出，掀起網友來解答，「不削皮，就喜歡吃裡面的籽，籽最甜呀」、「我也是沒有削皮，洗好切開把籽挖掉後，直接吃了，但後來同事知道，覺得我很奇怪，也被當異類過」、「香瓜我只吃皮跟籽」、「要看香瓜皮嫩不嫩，太老就要削了」、「30年前吃水果不用剝皮，現在怕商人為了讓水果賣相好看，加了一些奇奇怪怪的東西」；有人則分享隱藏吃法，「推！不削皮的萬一沒吃完，鹽巴抹一抹，還能醃醬瓜」。

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▲網友習慣大不同！（圖／翻攝臉書爆廢公社）

事實上，香瓜削不削皮攸關個人飲食習慣，其他網友說，「其實香瓜皮具有較高的營養價值，西瓜皮也是，而且很多也不知道橘子白色的絲（橘絡）也很營養，當作吃健康吧」、「其實不削皮比較好吃，但是為了放心，農藥或者又怕髒」、「削不削皮看個人家庭習慣，我婆婆是連拔樂棗子都要削皮」、「兩種吃法都可以，看習慣」。

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