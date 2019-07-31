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仙氣妹遊十分老街　日籍男友「想放天燈」...見這幕秒心涼：我不要玩了

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▲仙氣妹遊十分老街　日籍男友「想放天燈」...見這幕秒心涼：我不要玩了（圖／網友強運少女RU提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲RU跟男友超閃自拍！（圖／網友強運少女RU提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

網搜小組／劉維榛報導

平溪天燈聞名全球，夢想綻放於天際時，同時也污染台灣最美麗的風景！一名正妹Youtuber帶著日籍男友蜜遊十分老街，男友聽聞來此一遊必放天燈，怎料，在附近晃了一圈後，果斷打消此念頭，原因暖炸！

「強運少女RU」在臉書粉專分享一段發人省思的影片，日前她帶著日籍男友「文當」搭上火車展開夢幻之旅，怎料小倆口才抵達平溪十分車站，就先讓台灣觀光形象一秒「掉漆」，RU擔心火車班次少，想先查閱回程時刻表，結果一看布告欄時間表整個脫落，文當傻眼直呼「根本不能看啊～」而RU也忍不住自嘲，「台灣好好笑喔，怎麼會這樣！」

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▲仙氣妹遊十分老街　日籍男友「想放天燈」...見這幕秒心涼：我不要玩了（圖／網友強運少女RU提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲看不到時刻表！（圖／網友強運少女RU提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

意外小插曲，彷彿是這一趟旅遊前奏曲，小倆口接著去品嚐美食，滷肉飯、內燥乾麵跟貢丸湯，舌尖上的美味，也讓文當大讚「好吃好吃」，不過RU補一槍笑虧，「我有時候都不知道文當是講真的還假的！」

吃飽喝足後，兩人漫步在十分老街的鐵軌上，邊拍照邊玩鬧，一路散步到十分瀑布，壯闊美景映入眼簾，文當也忍不住讚嘆「（景色）好有魄力！」然而，飽覽沿途山景後，本來想一直吵著要體驗放天燈的文當卻突然打消念頭。

RU透露，不少日本人來到十分都會推薦放天燈，不過從老街走去瀑布的路上，「我們到到很多事天燈的垃圾，倒在河川里或卡在樹上」，文當不捨喊話，「為了台灣的環境…我不要玩了」、「看到那些不會消失的垃圾，就一直堆積在那裡，地球會越來越髒亂！」

▲仙氣妹遊十分老街　日籍男友「想放天燈」...見這幕秒心涼：我不要玩了（圖／網友強運少女RU提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲文當第一次吃貢丸！（圖／網友強運少女RU提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

愛護地球人人有責，不少網友看完影片直呼感動，「連日本人都比台灣人珍惜台灣的生態了…台灣人到底在幹嘛啊…文當真的很善良欸」、「台灣正在努力把天燈變環保中，文當比很多台灣人還愛台灣」、「現在已經有很多人在試著發明環保天燈了，雖然技術還不足以量產，也比普通的天燈貴不少，但希望大家能多多支持，觀光環保兩不誤」、「沒放天燈的原因讓我好感動，幫忙保持台灣的環境真的好貼心」。

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關鍵字：平溪,天燈,老街,十分瀑布,男友,強運少女RU

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