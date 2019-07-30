酷航限時促銷又來了！東京、首爾「來回含稅7折起」　北高都能出發

▲酷航限時促銷，飛首爾、東京、大阪等，來回含稅7折起。（圖／酷航提供）
記者賴文萱／台北報導
酷航7/30、31在官網推出限時兩日非常酷促銷，輸入折扣碼「GONOW」，熱門航點「台北-首爾」、「台北-東京」、「台北-札幌」、「高雄-大阪」及「台北/高雄-新加坡」即享來回含稅7折起優惠票價。
酷航「飛常酷促銷」
促銷頁面：https://www.flyscoot.com/zhtw/promotions/tw-gtg
促銷期間：2019年7月30日 06:00 至 2019年7月31日 23:59
旅遊期間：最晚至2020年3月28日（依航線有所不同）
優惠內容：輸入優惠代碼「GONOW」即享優惠7折起
▲酷航限時促銷，飛首爾、東京、大阪等，來回含稅7折起。（圖／酷航提供）
●台灣直飛航線優惠折扣
台北－新加坡 7折起
高雄－新加坡 7折起
高雄－大阪 8折起
台北－首爾 7折、8折起（依日期不同）
台北－東京 8折起
台北－札幌 8折起
台北－曼谷 7折起
●台北/高雄出發經新加坡轉機航線優惠折扣：均8折起
多元澳洲四大城：墨爾本、雪梨、柏斯、黃金海岸
歐洲雙航點：希臘雅典、德國柏林
渡假激推私房景點：馬爾地夫、普吉島、峇里島、關丹
魅力馬來西亞：吉隆坡、濱城、沙巴、古晉、蘭卡威、關丹、怡保、哥打巴魯等