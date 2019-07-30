　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

酷航限時促銷又來了！東京、首爾「來回含稅7折起」　北高都能出發

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼酷航夢幻客機787。（圖／酷航提供）

▲酷航限時促銷，飛首爾、東京、大阪等，來回含稅7折起。（圖／酷航提供）

記者賴文萱／台北報導

酷航7/30、31在官網推出限時兩日非常酷促銷，輸入折扣碼「GONOW」，熱門航點「台北-首爾」、「台北-東京」、「台北-札幌」、「高雄-大阪」及「台北/高雄-新加坡」即享來回含稅7折起優惠票價。

酷航「飛常酷促銷」
促銷頁面：https://www.flyscoot.com/zhtw/promotions/tw-gtg
促銷期間：2019年7月30日 06:00 至 2019年7月31日 23:59
旅遊期間：最晚至2020年3月28日（依航線有所不同）
優惠內容：輸入優惠代碼「GONOW」即享優惠7折起

請繼續往下閱讀...

▲▼酷航A320。（圖／酷航提供）

▲酷航限時促銷，飛首爾、東京、大阪等，來回含稅7折起。（圖／酷航提供）

●台灣直飛航線優惠折扣
台北－新加坡 7折起
高雄－新加坡 7折起
高雄－大阪 8折起
台北－首爾 7折、8折起（依日期不同）
台北－東京 8折起
台北－札幌 8折起
台北－曼谷 7折起

●台北/高雄出發經新加坡轉機航線優惠折扣：均8折起
多元澳洲四大城：墨爾本、雪梨、柏斯、黃金海岸
歐洲雙航點：希臘雅典、德國柏林
渡假激推私房景點：馬爾地夫、普吉島、峇里島、關丹
魅力馬來西亞：吉隆坡、濱城、沙巴、古晉、蘭卡威、關丹、怡保、哥打巴魯等

ET快訊
媽剛走1個月…18歲女兒上班「離奇猝死」　爸哭到傻：平常好好
哺乳媽遭鄰居「破門性侵」　怕小孩被傷...吞淚忍到結束
肚臍癢狂摳！她傷口爆血「冒5cm小菜花」　切片一驗醫驚呆

關鍵字：酷航,機票促銷,機票優惠

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台男不婚就是「失敗組」女生則相反　網痛批：自己套的枷鎖「還活在50年前」

酷航限時促銷又來了！東京、首爾「來回含稅7折起」　北高都能出發

31屆奇美藝術獎頒獎　李足新老師獲頒特別貢獻獎

秋行軍蟲入侵金門高粱田！120公頃淪陷　平均受害率3成

擦拭法器！劍滑落一開鞘「劍氣秒掃腿關節」　7天後悲劇靈驗...高雄哥信邪了

疼痛共鳴度100%！淚崩神作《我想吃掉你的胰臟》作者住野夜新書來台

台灣慈濟約旦醫療團義診　荒漠苦病見大愛甘泉

挺京阿尼！台灣老司機豪捐500萬「謝謝社長沒放棄」　網全跪：乾爹太神了

吃火鍋被當「盤子」！她多付400元怒討回　阿姨吐錢：當我請你們的

對話框=計算機！電腦版LINE打「1+1=」自動跳出解答　算錢分帳超方便

溢出來就乾杯、菜園果園動物園　五款炒熱氣氛必備「喝酒小遊戲」

自知難逃視訊家屬「幫照顧女兒」　太平槍手圍戰中太陽穴中彈亡

蔡阿嘎特搜！全台超佛心10元美食 爽嗑雞排、粉圓冰...驚喊：太扯了

王瞳甜勾艾成「沒理由分手」　甩小三罵名臉書寫的不是我！

Ella產後打噴嚏就漏尿　一聽「勁寶小奶音」都值得了！

雞聲尖叫！戲精哈士奇不想打針 對醫生「狂飆XX娘」媽：哪學的？

蝦子超大隻！沒釣到不用錢 嘉義布袋戶外釣蝦場CP值爆表

師傅「仰賴繩索」掛5樓外牆施工　惡鄰底下猛拉扯：我叫你下來！

半夜不睡覺High翻！柴瘋狂「過肩摔」　後方主子傻眼貓咪：發神經膩？

菸嗓女孩飆《我最親愛的》給過世爺爺　唱到哽咽好心疼QQ

台男不婚就是「失敗組」女生則相反　網痛批：自己套的枷鎖「還活在50年前」

酷航限時促銷又來了！東京、首爾「來回含稅7折起」　北高都能出發

31屆奇美藝術獎頒獎　李足新老師獲頒特別貢獻獎

秋行軍蟲入侵金門高粱田！120公頃淪陷　平均受害率3成

擦拭法器！劍滑落一開鞘「劍氣秒掃腿關節」　7天後悲劇靈驗...高雄哥信邪了

疼痛共鳴度100%！淚崩神作《我想吃掉你的胰臟》作者住野夜新書來台

台灣慈濟約旦醫療團義診　荒漠苦病見大愛甘泉

挺京阿尼！台灣老司機豪捐500萬「謝謝社長沒放棄」　網全跪：乾爹太神了

吃火鍋被當「盤子」！她多付400元怒討回　阿姨吐錢：當我請你們的

對話框=計算機！電腦版LINE打「1+1=」自動跳出解答　算錢分帳超方便

媽媽剛走1個月…18歲女兒上班「離奇猝死」　爸哭到傻：平常好好的

張彬彬被她色誘「手流汗又發抖」　林依晨嬌嗔吃醋：他比較喜歡妳

李懿開房間會粉絲頭很大　元元爆乳支援讓她超無言

台北市交通違規檢舉爆量「38萬件」！寄罰單郵資逼近5000萬

U12世界盃／中華複賽對韓、墨、委　教頭情蒐爭取冠軍戰

冤死18年！他扛姦殺罪遭槍決…真凶淚認伏法終還清白

台男不婚就是「失敗組」女生則相反　網痛批：自己套的枷鎖「還活在50年前」

「另類中元商品」熱銷！非籠飼蛋捲現搶貨潮　連日本人都愛

純網銀3搶2變通通有獎！　顧立雄點出3大原因「各有所長」

夏天就要狠甩油！網友熱議「減肥運動Top10」...你嘗試幾樣了？

生活熱門新聞

日本妹買水果6樣800元怒嗆：..

「搭捷運那麼多年第一次看到」乘..

7號颱「薇帕」最快周三生成！周..

飛機窗口下「神秘半圓按鈕」　曝..

捐卵賺24萬！她腫如懷孕：不敢..

蔡英文沒買免稅品　華航人曝專機..

7號颱風「薇帕」不排除生成　周..

這12種紙「混入回收」大錯特錯..

他好奇：喪家吃得完罐頭塔嗎　網..

6樓女童說一句話　OL搭電梯：..

旅客「爆打逃票男」　台鐵回應了

他PO文公審外送員　對話曝光風..

林志成「9月破館長神話」吃屎哥..

她買炸物花290！點法曝光震驚..

更多熱門

相關新聞

台灣虎航全航線「回程價50元」起

台灣虎航常態性推出的「Payday」促銷，將於8月推出超驚喜版優惠，祭出全航線回程價單程未稅最低只要NT$50或NT$500起。促銷時間自8月1日上午10:00起至2019年8月2日晚間23:59止，優惠機票數量有限，要搶手腳要快。

台虎機票促銷來了！單程799元起

搶起來！虎航下周開賣冬季早鳥優惠

華航夏季全航線　史上最低價

華航洛杉磯、墨爾本10/28起增班

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 元朗事件 U12世界盃 統一發票 艾成王瞳 王令麟 林書豪 京阿尼 吳宗憲 大稻埕煙火 聖地牙哥動漫展 反送中遊行 王令麟 三上悠亞 韓國瑜 李榮浩楊丞琳 ØZI 世大運 9m88 王令麟 長榮罷工 登革熱 獅子王 花木蘭 味全龍 寶可夢Pokemon 王令麟 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 宋仲基宋慧喬 詹詠然 王陽明 王令麟 秋行軍蟲 福衛七號 蕭亞軒 謝忻不倫阿翔 江明學 賀一航驟逝 王令麟 林志玲結婚 地震 羅志祥于大夢 東大門夜市燒毀 聖母峰 蒼井優閃婚 王令麟 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 秦偉性侵 復仇者聯盟 王令麟 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 我們與惡的距離 中職轉播 愛山林 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 統一發票 勝利退演藝圈 王令麟 台新金控 甲山林 王柏融 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 王令麟 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 王令麟 習近平 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 柯文哲 柯P 九二共識 王令麟 信義房屋 董梓甯 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 王令麟 張鈞甯 江俊翰吸毒 聲林之王 迪麗熱巴 王令麟 希爾思評價 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 廖人帥 吳奇隆劉詩詩 王令麟 停班停課 館長練喻軒 姜至奐 任達華

熱門新聞

韓國瑜伽老師「雪乳下壓」　細看驚覺沒穿內衣

變頻冷氣「2個月24小時不關機」帳單出爐

黃曉明對Angelababy的暱稱變了！

館長中計了！他揭「吃屎哥」72秒陰謀

排水孔驚見「滾燙紅光」！神人解答被讚爆

館長健康亮紅燈！躺病床嘆：非常痛苦

「隱乳女神」趴水道俯衝…半球走光來不及遮！

媽媽剛病逝…18歲女大生飯店離奇死亡

即／嘉義男被撞雙腿截斷　拔管身亡

王瑞德：韓粉出庭求饒道歉5次　臉書曝下波提告對象

好市多5元薯餅bug！網震驚筆戰：雷爆

日本妹買水果6樣800元怒嗆：被坑了

租藍寶堅尼炫耀！下秒撞到車頭全爛

汪揪同伴跳水田　鄉音爸崩潰大喊

科摩多巨蜥6口生吞猴子　血腥畫面曝光

更多

最夯影音

更多

溢出來就乾杯、菜園果園動物園　五款炒熱氣氛必備「喝酒小遊戲」

自知難逃視訊家屬「幫照顧女兒」　太平槍手圍戰中太陽穴中彈亡

蔡阿嘎特搜！全台超佛心10元美食 爽嗑雞排、粉圓冰...驚喊：太扯了

王瞳甜勾艾成「沒理由分手」　甩小三罵名臉書寫的不是我！

Ella產後打噴嚏就漏尿　一聽「勁寶小奶音」都值得了！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

熊出沒！　野生動物的天堂

即便是隨意駐足休息，映入眼簾皆是美如畫的風光，還有機會與生活在此的野生動物相遇

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面