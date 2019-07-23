衝一波！華航洛杉磯、墨爾本10月起增班　限時超低價「來回含稅1萬3」

▲華航洛杉磯、墨爾本10月起增班。（圖／華航提供）

記者賴文萱／台北報導

中華航空台北-洛杉磯及台北-墨爾本航線將自10月28日起增班，台北-洛杉磯CI006增飛每周一、三、五共３個班次，台北-墨爾本CI057增飛每周四航班。華航官網即日起推出限時促銷，台北-洛杉磯經濟艙來回機票新台幣13,740元起（含稅），台北-墨爾本來回機票10,800元起（未稅）。

華航限時夏季全航線特惠促銷，即日起至7月31日止10天快閃優惠，熱門航線如台北-香港新台幣2,243起（未稅）、台北-釜山新台幣2880元（未稅）、台北-曼谷新台幣3,600起（未稅），長程航線如台北-倫敦新台幣1萬3千元有找。

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至於在航線部分，台北-洛杉磯新增CI006航班，台北16:45出發，當地時間13:25抵達；回程班機CI005洛杉磯-台北為當地時間15:55出發，台北時間21:30抵達，搭配原本天天直飛的台北-洛杉磯CI008/CI007及台北-安大略直飛航班CI024/CI023，統計每周共17班往返大洛杉磯地區，更可延伸至美國內陸、加拿大及中南美洲各大主要城市。

▲華航限時夏季全航線特惠促銷，即日起至7月31日止10天快閃優惠。（圖／記者林敬旻攝）

身為台灣唯一直飛墨爾本的航空公司，華航台北-墨爾本航線增班後，每周一、二、四、六共4個往返航班，去程CI057 於23:55自桃園起飛，當地時間12:25抵達；周二、五、日回程航班CI058於22:15自墨爾本起飛，上午04:40抵達桃園、周三回程CI058於23:10自墨爾本起飛，上午05:35抵達桃園。

華航為紐澳航點最多之國籍航空，加上台北-雪梨、台北-布里斯本及延伸飛往奧克蘭的航班，每周飛航將達每周22班。