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高美濕地遊客中心營運　盧秀燕：既然一生必來不如現在就來

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▲高美濕地遊客中心今天營運。（圖／台中市政府提供）

▲盧秀燕參觀環形劇場超開心。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

被國外網站票選為一生必遊一次的高美濕地，台中市政府斥資3.6億元興建的遊客中心及停車場27日正式營運，台中市長盧秀燕致詞表示，既然是一生必來的景點，晚來不如早來，現在就出發。

▲高美濕地遊客中心今天營運。（圖／台中市政府提供）

▲高美濕地被國外媒體列為一生必來一次的景點。（圖／台中市政府提供）

建設局下午在高美濕地遊客服務中心前大草坪舉辦「為愛啟航、珍愛高美」營運記者會，由盧秀燕簽名揭開序幕，共同推廣高美濕地生態與觀光，現場並有豐富表演及市集活動，吸引許多民眾參加。

▲高美濕地遊客中心今天營運。（圖／台中市政府提供）

▲盧秀燕主持遊客中心營運典禮。（圖／台中市政府提供）

盧秀燕表示，高美濕地是國際媒體評鑑一生必遊一次的景點，也是日本人票選最愛的世界級景點，從前市長胡志強、林佳龍以及她，歷經3任市長不斷建設高美濕地，興建遊客服務中心、停車場及公園等，今天終於宣告營運，不但展現出台中人的熱情，歡迎世界各地遊客來高美濕地參觀旅遊，並展示在地美食、文創商品、教育生態等，值得一再到訪。

▲高美濕地遊客中心今天營運。（圖／台中市政府提供）

▲盧秀燕參觀生態教育中心。（圖／台中市政府提供）

建設局表示，耗時2年多建置的遊客服務中心，為2層樓建物，採斜坡造型，外觀呈螺旋狀，宛若海浪從平地而起，2樓設有觀景平台，可觀賞高美夕陽、風車或夜晚觀星；戶外廣場則有招潮蟹和貝殼造型裝置藝術與生態池，可就近觀察濕地生態。

▲高美濕地遊客中心今天營運。（圖／台中市政府提供）

▲遊客中心宣告開始營運。（圖／台中市政府提供）

建設局指出，遊客中心還規劃「生態體驗館」，館內有環形劇場、互動體驗區及生態教育中心，一踏入環形劇場，就可感受到360度投影帶來的震撼，劇場內播映的是高美濕地一年四季、一日晨昏等多種風情之美，每一幕都展現出高美濕地獨有的魔幻地景。

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關鍵字：盧秀燕,高美濕地

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