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快訊／深夜千人包圍千水圍警署　高速黑車「煙火炸人群」…傳10傷

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▲▼香港千水圍警署外朝人群施放煙火，傳造成10傷。（圖／翻攝自香港突發事故報料區臉書）

▲香港千水圍警署外有人駕車朝人群施放煙火，傳造成10傷。（圖／翻攝自香港突發事故報料區臉書）

記者王致凱／綜合報導

香港民眾聲援警民衝突中被捕人士，30日晚間有近千人聚集到葵涌警署外抗議，此外元朗天水圍警署也被包圍，聲援30日遭帶回調查的青少年。至31日凌晨2時許，仍有數百人在天水圍警署外聚集，期間突然有人駕車駛過，朝人群發射煙火後逃逸。據悉，現場至少有10人受傷。

綜合港媒報導，30日晚間，數名青少年與他人在天水圍天秀球場附近「藍儂牆」因故發生衝突，遭警方帶回警署調查，大批民眾得知後，立即趕往天水圍警署聲援。警方於31日凌晨1時許說明，被帶回的青少年和另一名人士涉嫌毆打，但並未被起訴，已經獲准離開。部分示威者不滿警方處理方式，仍逗留在警署外。

31日凌晨2時40分左右，突然有一部黑色轎車駛過，朝聚集人群發射多發煙火，有民眾反應不及遭擊中，現場一片混亂。消防初步統計至少10人受傷，至少5人需要送醫。此外，另有一輛九巴巡邏車因閃避煙火而失控撞擊路中央分隔島，車上2人輕傷。

從現場影片可見，黑色車輛施放煙火後隨即逃逸；香港警方已經派人到場調查，截至凌晨4時，仍有群眾在天水圍警署外聚集。

除了天水圍警署外，30日傍晚起也有千餘人聚集在葵涌警署，聲援「728」衝突中被捕人士，期間一度爆發衝突，警方以胡椒噴霧等手段驅散示威者。

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關鍵字：香港,煙火,葵涌警署,千水圍警署,粵港澳要聞

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