誆提款卡遭盜用要監管帳戶　婦寧信假警察存款險被騙光

▲詐騙集團將婦人騙至郵局準備匯款，幸好行員眼尖識破，通知真警察前來勸說。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣苑裡鎮1名74歲婦人日前接到1通自稱是「警政署警官」的電話，宣稱她的提款卡遭人盜用，必須把錢匯至指定帳戶，老婦信以為真，幸好行員機警通知警察，經努力勸說後才保住老婦的存款。

山腳派出所所長張景霖表示，婦人接到詐騙電話後，詐騙集團人員自稱是警官，謊稱婦人提款卡遭盜領，必須把存款匯至指定帳號內，並語帶威脅，婦人心生恐懼並信以為真，便前往郵局準備把存款都轉出，被眼尖的行員發現有異狀，趕緊通報轄區警察前來。

▲老婦起初還拒絕警方介入，經員警苦口婆心勸說後，才恍然大悟，沒有被得逞。（圖／記者黃孟珍翻攝）

張景霖說，趕至現場時婦人正好提領了16萬元準備匯款，不管員警如何解釋這是詐騙集團的伎倆，婦人還是堅信不疑，還告訴警方如果沒有將錢匯出會遭法院監管，因此拒絕警方介入幫忙。

經員警不厭其煩、苦口婆心勸說並列舉案例說明，在婦人細細思索後終於恍然大悟，才沒讓詐騙集團得逞。事後婦人向員警表示，幸好警方適時的介入幫忙否則辛苦賺的錢一旦被騙，除了會被家人指責外，日子也過不下去了。

通霄警方也呼籲：接到詐騙電話千萬別緊張，請牢記「一聽、二掛、三查證」多花一點時間思考並聯絡當地警方或撥打165反詐騙專線，讓「專業」的來守住您的錢包！