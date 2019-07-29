暑假打工離家300m遭撞飛10米！　高職生倒臥農田「口鼻噴血亡」　

▲黃姓駕駛（左一）猛撞胡姓高中生，導致胡遭噴飛到一旁農田，送醫後因傷重身亡。（圖／翻攝自彰化踢爆網，下同）

記者陳玉／彰化報導

就讀高職的胡姓高中生，趁著暑假到家中附近鐵工廠打工，29日早上近8點騎車行經彰化縣埔鹽鄉永新路、永樂路口時，遭趕著上班的黃姓男駕駛開車衝撞，撞擊力道之大導致胡噴飛到一旁農田中，口鼻直冒鮮血、當場失去生命跡象，送醫救治後仍因傷重身亡；警方表示，該處並無設置交通號誌、雙方也都是直行，詳細肇事原因仍待交通隊釐清究責。

▲2車相撞後，附近居民都跑出來查看，更幫忙尋人，最後在農田中驚見口鼻冒血的胡男。

據了解，18歲胡男為家中獨子，目前仍就讀高職，趁著暑假到附近鐵工廠打工存錢，未料今早才剛出門，就在離家300公尺處，遭27歲黃男駕駛的轎車撞上，胡騎乘機車更被撞飛10公尺遠，人噴飛到一旁的農田中，當附近居民找到人時驚見他口、鼻直冒鮮血，警消到場時，胡已失去呼吸心跳，緊急送醫搶救後仍因傷重不治。

現場民眾表示，有聽見「碰！」的巨大撞擊聲，出門查看就見白色轎車的車頭處凹陷，懷疑是2方速度都很快，才會造成意外發生。

對此，警方表示，黃男是由永興路南往北直行、機車由永樂路西往東直行，因該處並無設計交通號誌，雙方也均為直行車輛，詳細事發原因已送交通隊釐清。