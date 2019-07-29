駕駛搶快盲彎逆向超車！重機騎士遭夾擊哀號　目擊者怒：到底在衝啥！

▲楊男在盲彎處逆向超車，直撞許姓重機騎士。（圖／網友劉彥鳴授權提供）

記者陳玉／台中報導

離譜！楊姓駕駛28日上午11點多開車行經台21線新社路段，疑似為搶快，跨越雙黃線在盲彎處逆向超車，直撞對向的許姓重機騎士，許遭撞後被夾在水泥護欄和重機中間，痛得倒地哀叫，後方目擊民眾也忍不住大罵「到底在衝啥！太誇張了！」；警方表示，騎士僅右手、右腳挫傷，並無大礙，而楊男違規駕駛，可依《道交條例》開罰1200元至2400元罰鍰。

據了解，家住彰化的59歲楊男趁休假載著家人出遊，早上11點24分行經台21線新社路段一處盲彎時，疑似為搶快，突然跨越雙黃線逆向超車，直撞對向車道的31歲許姓重機騎士，許當場被夾在水泥護欄和重機之間，痛得大聲哀叫，後方目擊民眾立即上前把騎士拉出，更忍不住痛罵楊男「到底在做什麼！真的太誇張了！」。

▲▼騎士遭撞後被夾在水泥護欄和重機之中，肇事楊男（下圖左一）和路過民眾合力把騎士拉出。

警消人員到場後，將許男送往中國附醫救治，所幸許僅有右手、右腳等處擦挫傷，經包紮後已無大礙，已自行出院返家休養。

東勢警分局交通分隊小隊長賴志明表示，台21線為往返台中、南投的產業道路，平日出入車輛少，但當國道6號塞車時，會有較多用路人選擇行駛，但山區道路彎曲，今年迄今，已發生7起行車意外，就是因為外地人不熟路況才發生碰撞，呼籲用路人一定要減速慢行。