▲貴婦奈奈的小叔先前現身台北地方法院開庭，見有媒體拍攝拔腿就跑。（資料圖／記者楊佩琪攝）

記者戴若涵／台北報導

知名部落客貴婦奈奈（本名蘇陳端）和丈夫黃博健的杏立博全診所2018年11月底無預警倒閉，夫妻倆更涉嫌用假投資真詐財的方式吸金10億元，隨即捲款潛逃加拿大。貴婦奈奈的小叔黃博唯則被蕭姓友人指控，慫恿她投資診所、欠信用卡費等，債務高達1079萬餘元。台北地方法院判黃博唯應賠償蕭女640萬餘元，可上訴。

根據判決書，蕭女主張，她因為常常向黃博唯購買精品，2人進而熟識。黃博唯2015年4月間向她表示，杏立診所有資金需求正在募資，恰巧其中一名股東要退出，若是藉此機會投資診所，每投入100萬元每月可以分到1.5萬元配息回饋，是穩定的投資，要盡快卡位，蕭女聽信了黃博唯的說法，前前後後投入了850萬元。

數月後黃博唯又遊說蕭女將投資診所的錢，拿出300萬元改投資自己成立的「波波時尚精品公司」，不料2017年1月黃博唯突然告訴蕭女，杏立診所嚴重虧損，投資款全數賠光；除此之外，黃博唯還積欠蕭女信用卡費、買車頭期款等費用約229萬餘元，蕭女心急一查才發現這全是一場騙局，氣得提告求償。

▲貴婦奈奈夫妻狂捲10億潛逃加拿大。（圖／翻攝自貴婦奈奈臉書）

對此，黃博唯則辯稱，蕭女總共匯款800萬元，是授權他代為選擇投資標的，但是因為單筆匯款上限為300萬元，所以他才借用杏立診所等帳戶收錢，他也強調沒有再收蕭女的50萬現金；而積欠的信用卡費，他解釋是蕭女請自己代購，支出與他無關；另外買車的頭期款90萬元則是蕭女為了節稅，才會在波波公司名下用營業租賃的方式購買汽車，並非蕭女所稱的借款90萬元。

但法院勘驗各項證據後，認定850萬元的款項，其中500萬元蕭女依法求償有據，另外黃博唯應清償信用卡費等債務，共計應賠償蕭女640萬餘元，全案仍可上訴。

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