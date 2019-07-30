柯文哲到底選不選？　柯媽媽：他日日都在準備，有機會就來選

▲柯媽上午到彰化媽祖廟參拜。（圖／黃文玲辦公室提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

台北市長柯文哲28日下午應伸港企業邀請到彰化談國安私菸案，柯文哲市長談到政府最重要的是要「正直誠實」，否則團結合作就成了「共犯結構」30日柯媽柯爸到彰化，與乾女兒黃文玲一起到宮廟參拜，被媒體問到柯P是否有參選總統意願，「有準備，有機會就來選，但不一定要選，也不一定不選」。

▲柯爸、柯媽與廟宇人士合照。

上午柯媽與柯爸一行人到北斗壽安宮、奠安宮參拜，被問到來拜媽祖是有甚麼祈求？有要求媽祖來託夢？柯媽笑著說，媽祖那麼忙碌，哪有時間來託夢，主要是來拜拜保佑大家平安的。

▲到北斗肉圓生品嘗肉圓。

柯文哲是否要選總統，柯媽媽說，柯每天都有準備、日日都在準備、時時都在準備，市政也有做得很好，不敢休息，但柯文哲是60幾歲的人，「我跟柯爸攏不敢管他，若是柯堅持要選，我嘛是會支持，他哪是不選也沒關係。」

▲柯爸、柯媽與廟宇人士合照。

柯媽媽說，當總統如果可以幫多一點人當然最好，但也有很多阻礙，她舉例像是台北市雙子星案，行政院通過，後來又變卦，這就是中央在「卡柯」，縱使認真要做也不可能照自己的想法。

▲柯爸、柯媽與廟宇人士合照。

至於郭柯配還是柯郭配，柯媽媽說，若是柯要選，無論跟誰合作，只要肯為台灣打拼，只要對台灣的經濟及交通好，攏好啦！而柯爸則認為，兒子好好當個醫生救人就好，何必要當總統。

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