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全台首創　味全龍攜手阿斯貝克、秀傳醫療體系共同合作運動醫學照護　

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記者唐詠絮／彰化報導

味全龍隊重返中華職棒大聯盟成為職棒第5隊，29日下午頂新和德文教基金會創辦人魏應充與阿斯貝克運動科技股份有限公司董事長黃柏文、秀傳醫療體系總裁黃明和共同簽訂合作意向書，期望借重秀傳醫療照護網絡與技術，能提供給味全龍隊最全面的運動傷害防護照顧，同時養成球員對「運動傷害防護」的觀念。

▲味全龍攜手阿斯貝克與秀傳醫療體系，打造全方位的照護計畫。（圖／記者唐詠絮攝）

▲頂新和德文教基金會創辦人魏應充（中）與阿斯貝克董事長黃柏文（左）及秀傳醫療體系總裁黃明和（右），共同簽訂全方位運動醫學照護計畫合作意向書。（圖／記者唐詠絮攝，以下同）

▼魏應充感謝有阿斯貝克與秀傳醫療體系的協助。

▲味全龍攜手阿斯貝克與秀傳醫療體系，打造全方位的照護計畫。（圖／記者唐詠絮攝）

魏應充表示，「球員的健康如同他們的第二生命！因此球團及教練會相當重視球員的健康，尤其是養成他們『運動傷害防護』的觀念」，他也感謝董事長黃柏文的穿針引線，讓味全龍隊未來能夠得到秀傳醫療體系最完善的照護，不僅提供球隊兩位隨隊防護員，秀傳體系也以運動醫學部為核心，替味全龍隊量身打造醫療服務，從最初依照各個選手守備位置不同，採個別化的運動健檢方式，並提供台灣職業運動圈最高規格的服務，期望秀傳運動醫學的專業與資源能成為味全龍球員最堅強的後盾。

▲味全龍攜手阿斯貝克與秀傳醫療體系，打造全方位的照護計畫。（圖／記者唐詠絮攝）

▲黃柏文希望有秀傳醫療體系，可以打造味全龍全方位的照護計畫。

尤其秀傳是亞洲唯一授權的亞洲遠距微創手術中心 (IRCAD Taiwan)，擁有最新的「脊椎內視鏡微創手術」，傷口小(小於1公分)、住院天數少、復原快，更具有全台獨有「口袋型行動超音波」、「直立式核磁共振」等精密儀器，相信在秀傳醫療體系的照護下，一定能讓球員更健康。

▲味全龍攜手阿斯貝克與秀傳醫療體系，打造全方位的照護計畫。（圖／記者唐詠絮攝）

▲黃明和指出，秀傳為亞洲唯一授權的亞洲遠距微創手術中心。

魏應充同時強調，看我們過去從很多國際型的最棒的球員到青少棒，他們受傷害就是我們國家最大的損失，尤其運動不分族群宗教能將我們的心連在一起，讓大家團結在一起，棒球在台灣有世界級的DNA，希望透過這樣的防護網醫療協助，相信一定能在世界的國際舞台繼續發光發熱。

▲簽訂合作意向書。（圖／記者唐詠絮攝）

▲簽合作意向書。

本次搭起味全龍隊與秀傳醫療體系橋梁的正是阿斯貝克運動科技股份有限公司董事長黃柏文，黃柏文董事長表示，「我們將創造獨一無二的平台，串連北中南合適的醫療院所、訓練機構以及學校單位，致力於提供運動員最完善的運動醫學照護服務，秀傳醫院有頂尖的技術、最強的運動醫學團隊與遍及全台的醫療體系，有如一架豪華飛機搭載先進引擎、高科技的設備，提供量身訂做的完美客戶體驗，讓在機上的乘客維持最佳狀態，迎戰每一場比賽」。

▲味全龍攜手阿斯貝克與秀傳醫療體系，打造全方位的照護計畫。（圖／記者唐詠絮攝）

▲味全龍攜手阿斯貝克與秀傳醫療體系，打造全方位的照護計畫。

球團透過葉君璋總教練關係從海外邀請到首席防護員柑子木晃(Kohjiki Akira)先生，Akira(簡稱AK)具有8年旅美防護員經驗，曾效力過美國職棒大聯盟(MLB)亞特蘭大勇士隊及美國美足球聯盟(NFL)聖路易公羊隊，並於球季後協助訓練過不少美國職棒大聯盟球員，資歷相當豐富。

▲秀傳醫師為AK檢查身體。（圖／記者唐詠絮攝）

▲秀傳醫師為AK檢查身體。

對於加入味全龍隊，AK希望能夠利用他的經驗，為球員提供足夠的治療和醫療照護，並在秀傳體系的支持下，一同幫助球員制定傷害預防計劃，也希望能夠為球員盡量減少傷害，做好運動傷害預防。

▲味全龍攜手阿斯貝克與秀傳醫療體系，打造全方位的照護計畫。（圖／記者唐詠絮攝）

▲味全龍隊的球員有了秀傳的照護，更加健康。

對於秀傳醫療體系與味全龍隊的合作，AK相當感謝秀傳醫院的支持，更提供球隊很多運動防護需要的資源。上週他有機會陪同部分球員瞭解健康檢查的過程，他發現秀傳醫院的醫師、防護員和護士都非常的熱情與專業，所以相信味全龍隊的球員都會很感謝秀傳醫院為他們提供的服務及支持，而且毫無疑問，他相信與秀傳醫院合作將會是味全龍隊成功關鍵的基石。

▲味全龍攜手阿斯貝克與秀傳醫療體系，打造全方位的照護計畫。（圖／記者唐詠絮攝）

▲全體大合照。

而球隊隊員也上台表示，很感謝味全龍能有全套的防護健檢，讓他們在球場上能發揮體能一展長才，其其中從兄弟象隊被釋出的歐耀宗，因為去年球季結束後照了MRI才知道肩傷，6月中旬剛開完刀，一開始沒想過再回到最愛的棒球場，他認為沒有一個老闆會請一個傷兵，很感謝味全龍感謝魏應充有這個機會能讓他再回到球場，再繼續打拼，未來也將竭盡所能的回報他們，一席話也讓現場人為之感動。

▲簽訂合作意向書。（圖／記者唐詠絮攝）

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關鍵字：味全龍,阿斯貝克,秀傳,棒球

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