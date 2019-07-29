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許朝宗為藝術家爭取曝光　鶯歌吉洲窯全台首面「台灣工藝之家」路牌

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▲ 許朝宗為藝術家爭取曝光 鶯歌吉洲窯全台首面「台灣工藝之家」揭牌。（圖／陶藝大師許朝宗提供）

▲ 許朝宗為藝術家爭取曝光，鶯歌吉洲窯全台首面「台灣工藝之家」路牌。（圖／陶藝大師許朝宗提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

全台首面的「台灣工藝之家」路牌，28日下午由行政院文化部次長彭俊亨、新北市文化局長蔡佳芬、立委蘇巧慧及新北市議員蘇泓欽、廖宜琨及陶藝大師許朝宗，歷經10多年努力爭取，共同在鶯歌大湖路的吉洲窯揭牌。

文化部2004年起，共在全台選出140位的「台灣工藝之家」，兼任台灣工藝之家理事長的陶藝大師許朝宗，為能提升工藝的能見度，歷經10多年努力爭取到設置路牌，並在28日在鶯歌正式揭牌啟用，也象徵對文化工藝的重視，又向前邁進一大步。

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▲ 許朝宗為藝術家爭取曝光 鶯歌吉洲窯全台首面「台灣工藝之家」揭牌。（圖／陶藝大師許朝宗提供）

▲ 台灣工藝之家理事長許朝宗。

65歲的許朝宗投入陶瓷工藝超過40年，是第6屆國家工藝獎得主，2004年獲文建會（文化部前身）選為台灣工藝之家，目前在鶯歌經營「吉洲窯」，並成立許朝宗陶瓷藝術館，他以自創的鐵鏽花釉與金彩結合，獲得眾多獎項榮耀，也是首位獲德國頂級瓷器大廠麥森（Meissen）邀請駐廠創作的首位華人，大型陶板作品「蛻變」也獲麥森博物館珍藏。

許朝宗在擔任台灣工藝之家協會理事長後，發現大多數獲選為工藝大師的藝術家，只有虛榮，沒有公部門的經費資源挹注，便透過立委蘇巧慧向文化部、國立台灣工藝研究中心主任許耿修爭取，修正《工藝之家照護輔導作業要點》，使得獲選的工藝大師，不但能得到政府實質的照顧，也能在藝術家工作室路口掛設「工藝之家」的路牌，讓民眾順利到訪增加曝光度。

許朝宗陶瓷藝術館
地址：新北市鶯歌區大湖路185巷7號
電話：02-2670-5756

▲ 許朝宗為藝術家爭取曝光 鶯歌吉洲窯全台首面「台灣工藝之家」揭牌。（圖／陶藝大師許朝宗提供）

▲ 許朝宗為藝術家爭取曝光，歷經10多年努力爭取，共同在鶯歌大湖路的吉洲窯揭牌。

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關鍵字：新北.鶯歌,許朝宗,路牌

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