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台灣陶瓷工藝大師許朝宗　自創「吉洲窯」陶藝精粹新境界

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▲ 台灣陶瓷工藝大師許朝宗 自創「吉洲窯」陶藝精粹新境界。（圖／記者郭世賢攝）

▲ 台灣陶瓷工藝大師許朝宗，自創「吉洲窯」陶藝精粹新境界。（圖／記者郭世賢攝，下同）

記者郭世賢／新北報導

陶藝資歷超過40年，台灣陶瓷工藝大師許朝宗，擅長金彩、黃金雕塑結合「鐵鏽花釉」的陶瓷表現，鐵鏽花釉到漆線雕技術的融合應用，賦予瓷器多元風貌。1975年自創「吉洲窯」的許朝宗，曾獲行政院文建會授證「台灣工藝之家」，並獲第6屆「國家工藝獎」。

知名陶瓷工藝大師許朝宗，原是宜蘭人，談起與鶯歌陶瓷的結緣，他笑著說：「這都要歸功我的太太！」65歲的許朝宗宜蘭農專畢業，在軍中認識了現在的妻子，由於太太是新北市三峽人，三峽就位在台灣陶瓷之鄉，因此他隨太太到鶯歌發展陶瓷。

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▲ 台灣陶瓷工藝大師許朝宗 自創「吉洲窯」陶藝精粹新境界。（圖／記者郭世賢攝）

▲ 1995年榮獲鶯歌陶瓷金鶯獎作品「麒麟送子金彩膽瓶」。

剛開始許朝宗進入頗具規模的陶瓷公司「市拿」負責品管，開始時接觸的盡是打雜工作，默想「我就這樣過一生嗎？」總認為陶瓷該有許多變化，憑著宜蘭人的傻勁和加倍勤奮努力，兩年內不斷升遷，也累積自己在陶瓷方面的專業知識，為往後的陶瓷事業紮下堅實基礎。

許朝宗說，他個人歷經台灣陶瓷文化重要變遷，早期台灣陶瓷受中國大陸影響很大，做了許多實用性器皿，如碗、盤、杯等；1971年代台灣經濟起飛，陶瓷因而開始「藝術化」，才有了新的境界和領域。

▲ 台灣陶瓷工藝大師許朝宗 自創「吉洲窯」陶藝精粹新境界。（圖／記者郭世賢攝）

▲ 哥窯「青瓷大皿（盤）」。

1981年許朝宗榮獲行政院文化建設委員會「傳統與現代陶瓷作品競賽」首獎，作品愈見精妙，在各種、各項陶瓷比賽屢獲大獎，歷經台灣陶瓷業繁榮、低迷及活力再現等時期。許朝宗系列作品見證台灣陶瓷40多年來的發展，在創作上，除古瓷製作工法及畫工掌握純熟，近年來將不同工藝及金屬氧化物結合釉藥，在選料、置位、退火等燒窯技巧上獨創一格。

陶土、釉彩、火候，玩弄於掌指間，「陶瓷藝術須考慮到市場」許朝宗說，當年仿古藝術陶瓷外銷衰退，因此不論是釉藥、彩繪或造型，都設法突破或改良。他將仿古青花和金彩結合，將「仿古陶瓷」變得有現代感，把唐草紋飾和金彩結合呈現，為鶯歌陶瓷帶來新風潮。

▲ 台灣陶瓷工藝大師許朝宗 自創「吉洲窯」陶藝精粹新境界。（圖／記者郭世賢攝）

許朝宗的仿古青花瓷，畫工細緻，他費盡心思將霧金、亮金結合，創作出金彩系列絢麗優雅，每件作品都金碧輝煌，扣人心弦；而他展現個人在釉色和燒窯的獨到功夫，製作「鐵鏽花釉」系列作品，呈現渾厚沈靜、圓融飽滿，是現代陶瓷藝術新境界。

2015年，許朝宗獲德國知名頂級瓷器大廠麥森（Meissen）邀請，赴德國駐廠創作，是全球華人中首位獲邀到麥森駐廠創作的藝術家。他所創作的大型陶板作品「蛻變」，也被麥森博物館收為館藏，永久展示。

許朝宗長期從事陶瓷創作，自然對陶瓷的歷史、土質、釉彩、火候等極有研究，也很希望能將自學的陶瓷工藝技巧傳給年輕人發揚光大；他在台灣藝術大學、致理科技大學、鶯歌高職等學校兼課任教長達19年，目前還擔任致理科技大學駐校藝術家；2014年升等為專業技術人員正教授的許朝宗，總是盡其所能傳授給學子們，冀望台灣的陶瓷藝術能永遠發光、發亮。

許朝宗陶瓷藝術館
地址：新北市鶯歌區大湖路185巷7號
電話：02-2670-5756

▲ 台灣陶瓷工藝大師許朝宗 自創「吉洲窯」陶藝精粹新境界。（圖／記者郭世賢攝）

▲▼ 仿元朝青花大皿（盤）。

▲ 台灣陶瓷工藝大師許朝宗 自創「吉洲窯」陶藝精粹新境界。（圖／記者郭世賢攝）

▼ 1996年榮獲鶯歌陶瓷金鶯獎首獎作品「黃金萬兩」。

▲ 台灣陶瓷工藝大師許朝宗 自創「吉洲窯」陶藝精粹新境界。（圖／記者郭世賢攝）

▼ 許朝宗大師彩繪「麒麟送子青花」。（圖／台灣陶瓷工藝大師許朝宗提供）

▲ 台灣陶瓷工藝大師許朝宗 自創「吉洲窯」陶藝精粹新境界。（圖／台灣陶瓷工藝大師許朝宗提供）

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