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德國麥森瓷器大廠首位駐廠華人　台灣陶瓷工藝大師許朝宗

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▲ 德國麥森瓷器大廠首位駐廠華人 台灣陶瓷工藝大師許朝宗。（圖／記者郭世賢攝）

▲ 德國麥森瓷器大廠首位駐廠華人，台灣陶瓷工藝大師許朝宗。（圖／記者郭世賢攝，下同）

記者郭世賢／新北報導

陶藝資歷超過40年，台灣陶瓷工藝大師許朝宗，從窯廠轉型為工作室，再至現今，不斷求新的創作精神，有著仿古釉色燒製功夫的好底子，他以自創的鐵鏽花釉與金彩結合，獲得眾多獎項榮耀，在鶯歌仿古陶瓷界中，展現獨樹一格的藝術風采。

65歲的許朝宗投入陶瓷工藝超過40年，是第6屆國家工藝獎得主，2004年獲文建會選為台灣工藝之家，資深工藝師藝術精湛獎，目前在鶯歌經營「吉洲窯」，並成立許朝宗陶瓷藝術館，他更是首位獲德國頂級瓷器大廠麥森（Meissen）邀請駐廠創作的首位華人，大型陶板作品「蛻變」也獲麥森博物館珍藏。

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▲ 德國麥森瓷器大廠首位駐廠華人 台灣陶瓷工藝大師許朝宗。（圖／記者郭世賢攝）

▲ 德國麥森瓷器大廠展出「福壽」系列作品。

到了德國麥森，許朝宗才得知，僅兩個禮拜的時間，此藝術工作營307年來，首位進駐一個月之久的華人。許朝宗燃起鬥志，希望為台灣爭光，答應一個月創作10件作品的約定。在10件作品當中，一件捐贈給麥森博物館，其他9件帶回台灣。

許朝宗成竹在胸，沉著以對，早計畫好以福壽、瓜瓞、蛻變、窯變四大主題，來展現巧繪功夫。「福壽」與「瓜瓞」系列作品正是濃厚的東方象徵，透過許朝宗筆筆細膩踏實的描繪，牡丹花嬌豔富貴、瓜藤布局繁複，讓渾圓瓶身，承載幸福滿溢。

「蛻變」系列正好呼應此趟創作之旅的精神，許朝宗自許，這趟異地創作經驗，讓他從立足台灣的陶瓷工藝家，朝向國際工藝大師的目標邁進。如同扶疏花草間蘊含生命力量的蟲蛹，有朝一日幻化成蝴蝶的舞動繽紛，再現光輝閃耀。最重要的是，這其中蘊含了許朝宗大師一直強調的台灣精神。

▲ 德國麥森瓷器大廠首位駐廠華人 台灣陶瓷工藝大師許朝宗。（圖／記者郭世賢攝）

▲ 德國麥森瓷器大廠展出「蛻變」系列作品。

▲ 德國麥森瓷器大廠首位駐廠華人 台灣陶瓷工藝大師許朝宗。（圖／記者郭世賢攝）

▲ 德國麥森瓷器大廠首位駐廠華人 台灣陶瓷工藝大師許朝宗。（圖／記者郭世賢攝）

▲ 德國麥森瓷器大廠展出「瓜瓞」系列作品。

▲ 德國麥森瓷器大廠首位駐廠華人 台灣陶瓷工藝大師許朝宗。（圖／記者郭世賢攝）

▲ 德國麥森瓷器大廠展出「窯變」系列作品。

▲ 德國麥森瓷器大廠首位駐廠華人 台灣陶瓷工藝大師許朝宗。（圖／記者郭世賢攝）

▲▼澳門室內設計師Ashley Yeung親臨現場與台灣陶瓷工藝許朝宗大師，進行藝術交流。

▲ 德國麥森瓷器大廠首位駐廠華人 台灣陶瓷工藝大師許朝宗。（圖／記者郭世賢攝）

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關鍵字：台灣,鶯歌,工藝,許朝宗

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