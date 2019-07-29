小姐脫衣陪酒隔壁小房間可做S　台南情色酒店被抄

▲台南市警二分局警方，前往中西區金華路一家酒店臨檢，當場查獲女子跳豔舞脫衣陪酒。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市警二分局警方，7月28日晚上據報循線前往中西區金華路一家酒店臨檢，當場查獲女子跳豔舞脫衣陪酒，將方將4名脫衣小姐和9名男客帶回偵訊，訊後依反社維法函送法辦罰錢，酒店蘇姓負責人等6人則依妨害風化罪嫌移送台南地檢署偵辦。

據了解，台南市警二分局行政組、督察組接獲檢舉，位於台南市中西區金華路的這家酒店，有小姐在包廂內脫衣陪酒，28日深夜10時多，會同偵查隊人員前往臨檢查緝，一舉查獲林姓（35歲）、黃姓（26歲）、李姓（18歲）與余姓（20歲）等4名女子，涉嫌在包廂內脫衣陪酒，與男客飲酒作樂，警方將4名女子與9名男客帶回分局偵訊。

據了解，警方所得線報，除檢舉這家酒店脫衣陪酒外，還從事性交易，每名男客進包廂1小個半小時花費2500元，每30分會換一批小姐，如男客想進行性交易，可與小姐到隔壁小房間，分成800元與1700元兩種半套。但警方未當場有查獲性交易的情形。

警方為釐情案情，除帶問脫衣陪酒女子外，還把酒店內34名小姐、14名少爺、蘇姓負責人等6名管理幹部，全部帶回分局調查，因人數眾多，警方還派車分批載回。