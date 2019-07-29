台中首場果凍「連署郭台銘選總統」　憂衝突安排保安組巡場

記者陳玉／台中報導

前鴻海董事長郭台銘在國民黨總統初選敗給高雄市長韓國瑜，隨即出國沈澱心情，但郭未將話說死，眾多郭粉也期待其脫黨參選，更有挺郭社團「郭台銘粉絲老虎軍團」發起連署活動，29日台中首場連署於西屯區登場，現場準備1萬份連署書「試水溫」，期望中部1個月要達到10萬份、全台合計達到50萬份。

▲挺郭社團「郭台銘粉絲老虎軍團」，今在台中舉辦首場連署活動。（圖／記者陳玉攝，下同）

台中首場連署活動地點選定在西屯區新光三越、大遠百中間空地，場地租金為郭粉自費，現場人員也是郭粉自發性前往協助，而28日在台北的連署活動發生郭粉、韓粉爆發肢體衝突，對此，台中場也安排保全組人員巡場，避免有心人士挑釁。

▲▼現場有不少郭粉到場參與連署。

「我們是相信、支持郭台銘這個人！」老虎軍團成員張姓大哥表示，郭是全台灣最好的總統人選、華人之光，0到6歲都國家養，花光財產也會保護中華民國人民，「郭台銘才是正統的中華民國守護者」，看我們的國旗，我們才是正統的中華民國擁護者。

「自己國家自己救！」另名支持大姐表示，郭的政見0到6歲國家養、製造很多工作機會，還助台灣人民開拓國際觀，可以說是華人之光，而郭有愛心、白手起家，很尊敬這種人，他也有正向領導力，不要讓台灣向下沈淪，為了下一代，大家都必須要支持郭當總統。

▲張姓大哥說，郭願意花光財產來保護中華民國人民，他才是正統的中華民國守護者。

郭台銘粉絲老虎軍團中區小隊長劉美仙表示，台中首場連署預計29、30日舉辦，時間從下午2點至晚上9點，預計2天時間要達到1萬份連署，中部1個月要達到10萬份，而全台1個月希望衝破50萬份，要將郭呼喚回來選總統。