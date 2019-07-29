快訊／728修例風波！港警發多枚「催淚彈」警民亂鬥　港府凌晨緊急發聲明！

▲香港728遊行，港警發出多枚「催淚彈」試圖驅散民眾，現場混亂。（圖／路透，下同）



記者董美琪／綜合報導

香港政府於29日（一）凌晨0時17分發新聞稿，回應港島區示威活動。港府發言人表示，自昨日（28日）自下午開始，有市民在港島不同地區進行「未經批准」的集結，其中在上環及西環一帶有激進示威者作出暴力行為，包括向警務人員擲磚、縱火，甚至以載有燃燒中紙箱的手推車推向警方防線，對警員以及市民構成危險，對此予以譴責。

香港示威民眾28日發起遊行，希望追究「721警方上環開槍」一事，但只被允許在遮打花園集會。港警晚間7點於干諾道西、上環一帶發出多枚「催淚彈」、「橡膠子彈」、「海綿子彈」驅散群眾，有民眾頭破血流。

另外，有示威者在干諾道中高架道路，向橋下的警員丟路牌，警方隨即向上放催淚彈。還有人燃燒紙箱，放在推車上，往警方推去，現場混亂。

港府深夜指出，「示威者目無法紀，以暴力破壞社會安寧，我們予以強烈譴責，會繼續全力支持警隊嚴正執法，遏止所有暴力行為，盡快回復社會秩序。」

港府表示，「在銅鑼灣有市民佔據馬路，更有人破壞公物，設置路障阻塞交通，嚴重影響巴士及電車等公共服務。該等行為不但違法，也對其他市民造成不便，我們對此表示遺憾，並再次呼籲市民表達意見時應和平理性，不應以身試法。」