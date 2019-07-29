　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

快訊／728修例風波！港警發多枚「催淚彈」警民亂鬥　港府凌晨緊急發聲明！

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼728遊行,香港,逃犯條例。（圖／路透）

▲香港728遊行，港警發出多枚「催淚彈」試圖驅散民眾，現場混亂。（圖／路透，下同）

記者董美琪／綜合報導

香港政府於29日（一）凌晨0時17分發新聞稿，回應港島區示威活動。港府發言人表示，自昨日（28日）自下午開始，有市民在港島不同地區進行「未經批准」的集結，其中在上環及西環一帶有激進示威者作出暴力行為，包括向警務人員擲磚、縱火，甚至以載有燃燒中紙箱的手推車推向警方防線，對警員以及市民構成危險，對此予以譴責。

香港示威民眾28日發起遊行，希望追究「721警方上環開槍」一事，但只被允許在遮打花園集會。港警晚間7點於干諾道西、上環一帶發出多枚「催淚彈」、「橡膠子彈」、「海綿子彈」驅散群眾，有民眾頭破血流。

另外，有示威者在干諾道中高架道路，向橋下的警員丟路牌，警方隨即向上放催淚彈。還有人燃燒紙箱，放在推車上，往警方推去，現場混亂。

港府深夜指出，「示威者目無法紀，以暴力破壞社會安寧，我們予以強烈譴責，會繼續全力支持警隊嚴正執法，遏止所有暴力行為，盡快回復社會秩序。」

港府表示，「在銅鑼灣有市民佔據馬路，更有人破壞公物，設置路障阻塞交通，嚴重影響巴士及電車等公共服務。該等行為不但違法，也對其他市民造成不便，我們對此表示遺憾，並再次呼籲市民表達意見時應和平理性，不應以身試法。」

▲▼728遊行,香港,逃犯條例。（圖／路透）

ET快訊
台中賓士男猛開3槍！警追上「包圍槍戰」　他當場斃命
釣女當面告白…「甘蔗男」秒笑回10字　2萬人怒洗版：渣出新高

關鍵字：728修例風波,修例風波,香港

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

快訊／728修例風波！港警發多枚「催淚彈」警民亂鬥　港府凌晨緊急發聲明！

上環示威者從天橋丟雜物！警方放催淚彈還擊　強力清場

影／示威者多處縱火！港警疑發射「橡膠子彈」...部署3000人力隨時清場

影／香港「728遊行」兵分多路　港警干諾道西施放「催淚彈」清場

華聞快遞／中國移動軍運會場館　建設528個移動5G基站

地球2075年不適合人類生存？　兩岸媒體人在明安圖觀測基地找答案

中國國新辦29日開記者會　主講「香港當前局勢立場和看法」

美威脅取消中國「開發中國家」地位　陸媒狠批故技重演「霸道蠻橫」

香港再遊行！發起人拒簽收反對通知書：預計不超過2000人

籲學生「目光放遠」　出席軍事夏令營林鄭月娥挺一國兩制

王瞳甜勾艾成「沒理由分手」　甩小三罵名臉書寫的不是我！

BY2飆原創曲《都是假象》　痛心訴11年出道辛酸...觀眾聽哭

看妹錯了嗎？男友搭機偷瞄正妹　兇悍女髒話連飆「抄筆電狂巴頭」

劉以豪「不夠！還不夠」超慾眼神開撩　郭雪芙主動激吻...互脫衣滾上床

吃屎哥帶種單挑館長72秒被打趴 「九陰白骨爪」被斷招：我不敢惹

把拔開箱保麗龍池「麻糬臉雪貂」　地鼠式探頭賣萌...網融化：Q到炸

18歲女選手磁性嗓飆原創曲　「洗腦旋律」華晨宇讚：這作品真的好

開單員「月薪5萬」不畏日曬雨淋　每天來回22趟、日開2000張單！

21歲「呆萌少年」飆出撕裂高音　李榮浩搶人：我有跟你一模一樣的T恤

三度失敗...挑戰50cm跳箱險放棄！ 無臂少年克服恐懼淚抱教練：做到了

快訊／728修例風波！港警發多枚「催淚彈」警民亂鬥　港府凌晨緊急發聲明！

上環示威者從天橋丟雜物！警方放催淚彈還擊　強力清場

影／示威者多處縱火！港警疑發射「橡膠子彈」...部署3000人力隨時清場

影／香港「728遊行」兵分多路　港警干諾道西施放「催淚彈」清場

華聞快遞／中國移動軍運會場館　建設528個移動5G基站

地球2075年不適合人類生存？　兩岸媒體人在明安圖觀測基地找答案

中國國新辦29日開記者會　主講「香港當前局勢立場和看法」

美威脅取消中國「開發中國家」地位　陸媒狠批故技重演「霸道蠻橫」

香港再遊行！發起人拒簽收反對通知書：預計不超過2000人

籲學生「目光放遠」　出席軍事夏令營林鄭月娥挺一國兩制

郭家軍發起總統連署！71歲郭粉遭痛毆　驚喊「韓粉打人」

山路「盲彎超車」猛撞重機！騎士頭撞護欄夾車中　59秒影片讓網怒爆

快訊／728修例風波！港警發多枚「催淚彈」警民亂鬥　港府凌晨緊急發聲明！

「韓國瑜真的要當總統了」　私菸案後最新民調出爐！韓黑議員：恭喜國瑜

跆協風波不斷又取消理監事會議　傳討論理事長適任與否

上環示威者從天橋丟雜物！警方放催淚彈還擊　強力清場

桃園人快筆記！「8/12大停水」27萬戶　最長36小時沒水用

蘇煥智擬組黨「最快下月宣布」！拋3點方針解困局：台灣社會又老又窮

陳泱瑾泳裝辣照「驚現1亮點」　網一看傻了：這樣正常嗎

中職／味全龍再補5新人　首輪徐若熙還在談

女子夜店喝醉...被撿屍遭咬胸 4外籍淫狼「輪流性侵」到天亮

大陸熱門新聞

深蹲1000下！女大生2天後「..

寫作業愛睏　男孩竟將銀針插進尿..

快訊／728修例風波！港府凌晨..

示威者從天橋丟雜物　警放催淚彈

影／港警舉橙旗...疑發射「橡..

尾隨長裙妹回家門口　壯男2度掀..

林志玲被說整形索900萬！法院..

「728遊行」港警干諾道西施放..

農民「花16年自製飛機」圓夢　..

國新辦29日開記者會　主講香港..

15歲少女月事從沒來過　媽落淚..

8間網店做嫁妝 「棺二代」招女..

車廂驚見清涼嫩妹　平躺地板玩手..

兩岸媒體人前進明安圖觀測基地

更多熱門

相關新聞

影／港警舉橙旗...疑發射「橡膠子彈」清場

香港反對修訂《逃犯條例》風波未熄，示威者28日發起遊行以追究「721警方上環開槍」一事，但僅被允許在遮打花園集會。據悉，警方晚間7點左右於干諾道西、上環一帶發射多枚催淚彈驅散示威者，更有人因此頭破血流。另外，有示威者在上環市政中心外燃燒垃圾桶、雨傘、木板等，不過隨即被人澆熄。

「728遊行」港警干諾道西施放「催淚彈」清場

國新辦29日開記者會　主講香港當前局勢

蔡英文：今天的台灣　可以是明天的香港

陳其邁聲援香港：我們一定會平安降落「抵達自由的土地」

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 元朗事件 統一發票 艾成王瞳 王令麟 京阿尼 吳宗憲 聖地牙哥動漫展 反送中遊行 三上悠亞 韓國瑜 王令麟 李榮浩楊丞琳 ØZI 世大運 9m88 長榮罷工 登革熱 獅子王 花木蘭 味全龍 王令麟 寶可夢Pokemon 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 宋仲基宋慧喬 詹詠然 王陽明 王令麟 秋行軍蟲 福衛七號 蕭亞軒 謝忻不倫阿翔 江明學 賀一航驟逝 安以軒 林志玲結婚 王令麟 地震 羅志祥于大夢 東大門夜市燒毀 聖母峰 蒼井優閃婚 王令麟 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 秦偉性侵 王令麟 復仇者聯盟 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 我們與惡的距離 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 統一發票 勝利退演藝圈 王令麟 台新金控 甲山林 王柏融 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 王令麟 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 王令麟 習近平 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 王令麟 信義房屋 董梓甯 馬如龍 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 王令麟 張鈞甯 江俊翰吸毒 聲林之王 迪麗熱巴 王令麟 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 廖人帥 吳奇隆劉詩詩 王令麟 停班停課 館長練喻軒 姜至奐 任達華

熱門新聞

館長健康亮紅燈！躺病床嘆：非常痛苦

BMW重機男自撞　頭顱連安全帽噴20公尺遠

快訊／台中男路上猛開3槍！警包圍…他當場斃命

叫外送遇鮮肉　地方媽媽齁不住

阿湯哥愛女舒莉13歲「變一個人」

「甘蔗男」誘女告白　2萬人怒：渣出新高度！

館長揭吃屎哥：3輛賓士接送　當晚畫面曝光

8月初熱帶擾動活躍　氣象局曝可能有颱風

淡水國賓影城插旗！千人排5小時搶票

快訊／朴子交流道4車連撞　1人當場雙腳截斷

女鐵人遭綁架！竟藉著蘭花順利脫逃

甜美網紅「被迫刪濾鏡」現真面目！網崩潰

邱琦雯不爽怒嗆：暗喻個屁！網瘋猜王瞳

「快遞已發簡訊」點開錢就飛！果粉被盜刷3332元

硬扛館長11腿　吃屎哥認了藏鏡人

更多

最夯影音

更多

王瞳甜勾艾成「沒理由分手」　甩小三罵名臉書寫的不是我！

BY2飆原創曲《都是假象》　痛心訴11年出道辛酸...觀眾聽哭

看妹錯了嗎？男友搭機偷瞄正妹　兇悍女髒話連飆「抄筆電狂巴頭」

劉以豪「不夠！還不夠」超慾眼神開撩　郭雪芙主動激吻...互脫衣滾上床

吃屎哥帶種單挑館長72秒被打趴 「九陰白骨爪」被斷招：我不敢惹

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

熊出沒！　野生動物的天堂

即便是隨意駐足休息，映入眼簾皆是美如畫的風光，還有機會與生活在此的野生動物相遇

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面