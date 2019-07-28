「歡迎繼續嘴我」　罷韓女里長深夜發文嗆：從記者到網友都告

▲三民區正興里長沈秀玲發起罷韓行動 。（圖／東森新聞）

記者李唯甄／高雄報導

719豪雨襲擊高雄，三民區正興里里長因不滿里內淹水，怒轟市長韓國瑜都沒來關心，還發起罷韓行動，引來韓國瑜回擊「里長怎帶頭唱衰？」，事後該里長臉書也湧進正反留言聲浪。事件延燒多日後，里長現又在臉書PO文，表示自己這幾天都在一一截圖，將對不實指控的記者和相關人提告，「別刪文！！別逃跑！！」。

這場里長和市長之爭，起源於719豪雨過後，三民區寶珠溝一帶淹水，該地正興里長沈秀玲怒轟韓國瑜都沒來關心，發起罷韓行動，並稱已拿到2000份罷韓連署書；韓國瑜回嗆「明明淹水沒這麼嚴重，里長怎麼帶頭唱衰？」，沈秀玲隨後又PO出淹水影片，反嗆韓「眼瘸？」；韓國瑜再次回酸「我不會一個市長跟里長在那邊辯來辯去、沒有意思」，試圖為這場戰爭劃下句點。

▲女里長去年的淹水PO文也被挖出來嘲諷「當時怎沒罷免陳菊？」。（圖／翻攝自沈秀玲臉書）

沈秀玲的臉書在這段期間，也湧進正反留言聲浪，有網友聲援力挺，但也有人挖出她去年8月PO的淹水文，只見沈秀玲貼出好幾張淹水照，說「本里建中路、民族巷再度嚴重淹水，到底要炸到什麼時候啊？」，網友嘲諷「請問當時怎麼沒罷免陳菊？」，還有人回覆「因為她是民進黨里長」。

沉寂幾天後，沈秀玲28日凌晨1點多在臉書發文，稱自己噤聲3天是因為不想浪費唇舌在非理性留話之「含粉」身上，但「我所陳述之災損事實卻被大量不實指控及謾罵淹沒每一則PO文」，沈秀玲表示，自己已經一一截圖並和律師討論，將對不實指控的媒體記者及相關人等提出名譽損害賠償之法律訴訟，最後更嗆聲「別刪文、別逃跑」、「歡迎你們繼續嘴我」。

▲沈秀玲深夜PO文，嗆將對不實指控的媒體記者和相關留言提告。（圖／翻攝自沈秀玲臉書）