柯文哲轟：搶國營事業「蹭」國家　蔡英文都不管身邊的人！

▲柯文哲、蔡英文。（合成圖／記者林悅、陶本和攝）

記者楊亞璇／台北報導

國安局走私菸案話題持續延燒，總統府27日公布的懲處名單中，「超買」文字改成了「違法私菸」，總統蔡英文也針對違法私菸案致歉。台北市長柯文哲28日批評，「總統旁邊站的那些人，搶國營事業已經到了肆無忌憚」，對於「蹭」國家的人，總統都沒有講話，「蔡英文旁邊站那些人沒用啦！」

柯文哲28日參拜雲林斗南新厝寮六房媽紅壇後，受訪談及私菸案表示，這個案子他自己也想了一下，就是積弊已深，現在辦不辦都很困難，如果真的說一路辦到底，你想想看，要買到1萬8千條的煙，那個人要多少，如果全部重辦下去，買一萬條的菸的人，後面的人一牽連下去，所以每次講說，把小問題解決就沒有大問題，大家都不相信，國家不能這樣辦大案，意思就是說，在小問題就要很堅持，讓大家都不敢動，久而久之這問題才能解決。

柯文哲說，從目前的資料以來，這已經存在好幾年，大家都已經得寸進尺，每個總統上任都是300條，意思就是測試一下，沒事那就變2千條，然後再加到1萬條。柯文哲強調，自己當台北市長的經驗，通常要在小事上堅持，「不管過去怎樣，從今天開始不可以」，要很堅持，一年兩年三年過去，第三年才有辦法明顯地降掉，這是他當台北市長處理這種文化的態度。

柯文哲說，平常沒有處理，「如果一萬條香菸真的要大屠殺，殺下去我看國安局或侍衛室至少一半的人都不見了」，你要怎麼辦，這是典型的歷史共業，風行草偃，這種文化的改造，不是一天可以解決，這三年來不處理，「反正我知道這個案子辦到最後，怎麼辦都很慘」。



被問到是否總統沒意識到問題的嚴重性，柯文哲表示，有些話不想公開講，「總統旁邊站的那些人，我們都會看，這種搶國營事業已經到了肆無忌憚」，今年才造成的嗎？這也不是啊，在過去兩三年當中，那些台灣話叫「蹭」蹭國家的，總統都沒有講話，這都冰山一角，他沒有太多評論，「這件事情，我認為辦不下去，一萬條香菸，有買的人全部要處罰嗎？處罰看看好了，一萬條香菸要多少人才會買到，你想就知道，一萬條不是一萬根耶」。

柯文哲強調，現在懲處的人也不是代罪羔羊，「一定是有罪啦，只是說你要辦到什麼程度」，只是這種政治文化風氣的的改革，沒有兩三年做不起來，而且要相當堅持，要咬緊牙關，「蔡英文旁邊站那些人，我們看一看，這沒用啦！

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