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度蜜月慘墜火山口！74kg老公「腦震盪狂吐血」…嬌小老婆硬扛3.2公里獲救

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▲▼度蜜月慘墜火山口！74kg老公「腦震盪狂吐血」…嬌小老婆硬扛3.2公里獲救。（圖／翻攝自臉書Acaimie Chastain）

▲克雷和阿凱米剛結婚，就經歷了許多夫婦不曾遇到過的事情。（圖／翻攝自臉書Acaimie Chastain）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國一對新婚夫婦克雷（Clay Chastain）和阿凱米（Acaimie Chastain）到加勒比海去度蜜月，但克雷利用繩索下到一處休眠的火山口內時，突然墜落並撞到腦部。瘦小的阿凱米聽到微弱的呼救聲後，趕緊爬下去將老公救出，還一路攙扶他走了3.2公里，直到手機訊號足夠時便打電話求救。事後兩人平安歸來，正在醫院休養、滿懷感激之心的克雷也不斷稱讚自己的老婆。

綜合外電報導，來自印第安那州的克雷和阿凱米，將蜜月旅行地點定在加勒比海聖基茨島（St. Kitts）。7月18日，當他們攀登上利亞穆伊加山（Mount Liamuiga）時，克雷想利用繩索爬下休眠的火山口內一探究竟，懼高的阿凱米則是在洞口附近等克雷過完癮。

▲▼度蜜月慘墜火山口！74kg老公「腦震盪狂吐血」…嬌小老婆硬扛3.2公里獲救。（圖／翻攝自臉書Acaimie Chastain）

▲克雷在2018年7月31日向阿凱米求婚成功。（圖／翻攝自臉書Acaimie Chastain）

兩人都以為繩索能夠保護克雷的安全，就在下到一半時，克雷卻因繩索突然鬆脫墜落12到18公尺深的位置。阿凱米接受FOX附屬電視台「WSVN」訪問時回憶道，她當時就在洞口邊緣仔細聽裡面的動靜，接著傳來非常微弱的聲音，是克雷在喊著救命。

「我開始祈禱，因為我慌了，不知道到底發生什麼事」，阿凱米說，她攀下火山口找到克雷後，發現他沒有骨折，而且還能行動，就要他抓住繩子，她則在後頭推著他的屁股，一步一步告訴他哪裡可以踩得穩，「我很驚訝他看起來竟然沒有任何骨折，但我知道他有腦震盪，因為人撞到腦部後會有嘔吐的現象，而且不知道現在到底發生什麼事。」

由於火山口附近不在訊號涵蓋範圍內，順利爬出火山口後，157公分、47公斤的阿凱米展現驚人的專注力和毅力，一路攙扶著74公斤、頭暈不止還吐著血的克雷往山下走，「我告訴他，『我們現在要相信上帝，而且我們必須非常努力保持清醒，我知道你不想爬，但我們只能這樣做了，你得聽我的。』」

遠離火山口3.2公里後，他們的手機終於收到訊號，阿凱米立刻打電話求救，成功撿回克雷的性命。她說，「如果我現在回頭看的話，整件事就像一齣糟糕的災難電影。」

▲▼度蜜月慘墜火山口！74kg老公「腦震盪狂吐血」…嬌小老婆硬扛3.2公里獲救。（圖／翻攝自臉書Acaimie Chastain）

▲多虧了老婆，克雷撿回一命。（圖／翻攝自臉書Acaimie Chastain）

這對新婚夫婦歷劫歸來後，讓克雷搭乘醫療專機回到佛羅里達州的醫療中心接受救治，隨後被診斷出除了腦脊隨液從鼻子流出外，還有顱骨骨折和脊椎破裂的現象。克雷失去了右耳聽力，且還受到頭痛所苦，距離康復還需要一段時間，不過好消息是，他的家人朋友們在網路上幫忙募得3.5萬美元（約新台幣109萬元），足以支付專機和醫療費用，讓他出院不必又為了另一件事而頭痛。

克雷對他親愛的救命恩人讚不絕口，「雖然當時我能夠站立也可以移動雙腳，但我完全失去了方向感和平衡感。真的太驚人了，她竟然能夠挺住，一路帶著我下山。」克雷說，其實當下他只能一直依靠在嬌小的妻子身上，「她能做到完全是一種奇蹟」。

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關鍵字：美國,新婚夫婦,度蜜月,加勒比海,火山口

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