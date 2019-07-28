背包噴火自燃衣燒兩個洞　行動電源變「高速旋轉蝴蝶炮」

實習記者黃可昀／綜合報導

每位乘客出國前都會先經過機場人員安檢，確認包包內的物品能夠帶上飛機，泰國日前就發生一則活生生的例子，再次提醒了大眾安檢的必要性。一名外國旅客21日在清邁國際機場門口候車時，背包內的行動電源無預警自燃起火，甚至變成「蝴蝶炮」般在地上瘋狂自轉，伴隨著不斷噴出的火花，把保安嚇到後退好幾步。

▲行動電源再次自燃爆炸。（圖／翻攝自Facebook／Chiang Mai International Airport-CNX，下同）



據《曼谷郵報》報導，清邁機場25日PO出這段監視器畫面並表示，「讓我們思考看看，如果這件事發生在飛機上會怎麼樣？」影片中，一名美籍女遊客21日下午1時20分背著背包在機場門口等車，她低頭滑著手機並來回走動，怎料背上的包包突然起火，竄出巨大火光，把她嚇到整個人跳起來且直接把背包甩在地上。

▲女遊客嚇到把背包甩飛出去。



被丟在地上的背包仍持續燃燒，女遊客害怕地嘗試撿起，這時一個起火的行動電源從包包中滑出，並繼續冒出火花與煙霧，彷彿隨時都會爆炸。之後保安前來查看現場，原本已經熄滅的行動電源竟然再次起火，而且火勢比先前更大更猛烈，直接在地面一邊噴火一邊原地旋轉，宛如蝴蝶炮要衝上天。

▲衣物直接被燒出兩個大洞。



最後這名女遊客的衣服被燒出兩個大洞，背包也呈現殘破、焦黑，幸好她及時將背包甩開，否則行動電源如果在背部爆炸，後果不堪設想。清邁機場副主任普雷澤茨里（Thananrat Prasertsri）表示，很有可能是女遊客背包內的化妝品或水瓶中的液體溢出，才導致行動電源起火。