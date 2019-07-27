水上樂園染「食腦變形蟲」！　鼻腔鑽入體內…返家14天內死亡

▲北卡羅來納州夢幻湖水上樂園。（圖／翻攝Facebook／Fantasy Lake Water Park）



記者王致凱／綜合報導

美國北卡羅來納州一名男子，日前到水上樂園戲水遊玩後，返家出現身體不適症狀，就醫後證實感染罕見的食腦變形蟲，於14天內不幸死亡。當局提醒，這種生物喜歡溫暖水域，感染後會導致頭痛、噁心、癲癇或昏迷等症狀。

根據地方媒體《費耶特維爾觀察者報》（The Fayetteville Observer）報導，這名患病男子於7月12日前往北卡州「夢幻湖水上公園（Fantasy Lake Water Park）遊玩，返家後卻出現許多不適症狀，並在短時間內喪命，死因為原發性阿米巴腦膜腦炎（primary amoebic meningoencephalitis）。

北卡洲衛生與人力資源部25日發表聲明稱，依據聯邦疾病控制及預防中心實驗室檢驗結果，證實這名患者是受「福氏內格里蟲」（Naegleria fowleri）感染患病。福氏內格里蟲是一種喜好溫暖水域的單細胞生物，又被稱為「食腦變形蟲」（brain-eating amoeba）。當局表示，如果吞下這種蟲並不會致病，但如果從鼻腔入侵就有可能致命，包括潛水、滑水或其他水上活動都有可能發生。

據了解，從1962年至2018年，全美共有145人遭福氏內格里蟲感染，其中5例發生在北卡羅來納州。當地電視台WTVD報導，當局不會關閉這座水上樂園，但會著手與園方合作，討論該如何進一步保障戲水民眾健康和安全。