外交官有菸酒特權？　介文汲：林佳龍得權力傲慢病

▲林佳龍、介文汲。（合成圖／記者屠惠剛攝、翻攝介文汲臉書）

記者黃巈禾／台北報導

前外交官介文汲日前指，交通部長林佳龍是走私菸品案「合理嫌犯之一」，聽到林佳龍喊告後要求林佳龍公開道歉。林佳龍27日針對此事表示，外交官都有一些特權，包含出入境有菸酒。對此，介文汲凌晨在臉書痛批，林佳龍「居然用抹黑造謠的方式面對批評，這是得了嚴重權力傲慢病的症狀，我感到非常遺憾！」

介文汲表示，「總統專機走私，光憑國安局是舞不起來的，一定要有華航的合作才行」，華航記者會中華航董事長謝世謙公開承認免稅香菸不能透過網路預購，且購買免稅菸品有數量限制，這些不是華航的內規，而是國家的法令。

介文汲指出，華航內部這次誰核準讓國安局預購免稅香菸且超量購買，誰就要負法律責任，9200條菸這種來路不明的非法走私品，誰核準讓其存放於華膳倉庫，誰就要負幫助走私的法律責任；此外，專機既已被用於走私香菸，令人擔心是否還有其他的貨品走私，必須徹查華航的貨品清單才能釐清。

介文汲提到，交通部想查的很顯然是蔡英文之前的總統專機走私香煙的紀錄及證據，以用來證實專機走私香煙是一項由來已久的「陋習」，蔡英文非始作俑者，司馬昭之心，路人皆知，連前總統陳水扁都忍不住在其臉書上痛斥。

介文汲提到，林佳龍調查了半天，對華航這次到底是誰核準國安局非法超量預購免稅香菸、是誰核準這批非法走私香菸存放於華膳倉庫、這次專機除了香菸外，是否還有其他貨品被非法一同挾帶走私等重點，毫無明確交帶，反而將調查重點導引至先前專機走私香菸的紀錄，「重前案不重今案，是把世人都當傻瓜嗎？」

介文汲認為，林佳龍不是法官，對這件走私案他的職權只限追究違法失職人員的行政責任及政治責任，華航及華膳出了這麼大的案子，自董事長以降都應負有督導不週的責任，難道沒有一個人要為此負責任？難道受行政懲處的永遠都是些中低層的幹部？歸交通部督導的華航鬧出總統專機走私這樣丢臉丢到世界上的世紀大醜聞，讓台灣蒙羞，政治責任由誰承擔，難道不該給國人一個交代？

介文汲痛批，林佳龍說外交官都有一些特權，包含出入境有些菸酒，他聽了覺得好笑，第一，黨內初選已結束，他未獲提名，已沒在選舉了；第二，他是退休外交官，已毫無特權，不知要檢視什麼？「堂堂部長，面對媒體發言時連基本事實都搞不清楚，就張口胡說八道，自己不覺得臉紅嗎？」

介文汲還說，林佳龍說對於他想趁火打劫謀取政治利益感到遺憾，他要鄭重譴責這種惡毒且毫無根據的抹黑及造謠，民主國家，政府及政務官的作為言行都應受公評，「出了狀況，犯了錯誤要知恥近乎勇，不虛心就罷了，居然用抹黑造謠的方式面對批評，這是得了嚴重權利傲慢病的症狀」，他感到非常遺憾。