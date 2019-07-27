和丈夫吵架...挺肚帶兒「鎖房間輕生」！　6歲男童淚憶：媽為什麼燒我？

▲6歲男童被親生媽媽放火燒傷。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者洪珮瑄／綜合報導

安徽省亳州市一名孕婦在2013年時，因為與丈夫吵了一架，便帶著3歲兒子鎖在房間裡，試圖放火輕生。如今，6歲的男童爍爍當年雖然被救活，但這3年期間，他時常問奶奶，「為什麼媽媽要燒我？」每每說出這句話時，都讓奶奶忍不住眼眶泛淚。

綜合陸媒報導，爍爍的爸爸表示，之前自己一直在外地打工，所以平時較少和妻子溝通，關係也不太好，兩人甚至經常為了錢的問題吵架。直到2016那年，爍爍的爸爸回老家過年，可是才回到家沒幾天又和妻子發生爭執，一氣之下他便返回打工的地方，而妻子則帶著孩子回娘家。

沒想到，當時有身孕在身的媽媽一時情緒化，在大年初三時，將自己和年僅3歲的兒子爍爍反鎖在房間內，澆了汽油後放火燒毀房屋。事後，爍爍和媽媽因傷勢過重被送至醫院急救；經診斷，媽媽全身70%被燒傷，而3歲的爍爍全身則有40%燒傷，頭部最為嚴重，連肺部也燒傷一塊，手指第一節已經沒有血肉。

據悉，醫生當時診斷，孩子患重度呼吸道燒傷，甚至可能引發休克。這3年來，在奶奶的陪伴下，爍爍不斷接受各種治療，終於地度過了休克期；6歲的他，雙手經過功能修復以及整形後，雖然10根手指都沒有了，但近期已可以手握鉛筆寫字。

▲孕婦因和丈夫吵架，試圖帶著3歲兒輕生。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay頁）

奶奶提到，當年出事後，爍爍母子倆共花了近70 萬元（台幣約316.2萬元），全由親友資助，總算將兩人的性命保住。據了解，爍爍的弟弟出生後交由爺爺照顧，而奶奶則帶著爍爍跑遍各家醫院，希望能將孩子身上的大面積燒傷治癒。

據了解，爍爍進行了十指截指手術和雙腿植皮手術，後來還做了各種手術，以及整容、植皮和康復訓練等多項治療。為了應付家裡龐大的支出，爍爍爸爸每天努力在工地打工賺錢，支付爍爍的醫療費和小兒子的奶粉錢；而奶奶每天也只吃一頓饅頭配稀飯，希望能減少家中開銷。

這3年間，爍爍時常問，「媽媽往我身上澆東西，到處都是，然後就放火燒我，媽媽為什麼要燒我....？」奶奶心痛表示，他這三年來特別害怕睡覺，只要閉上眼睛就看到媽媽放火，孩子住院3年多，他媽媽那邊從來沒出現過。據悉，事發後，爍爍的媽媽雖涉嫌縱火罪和故意殺人罪，但因燒傷過重，被交保候審。

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