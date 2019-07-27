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小三瞎扯：道德感作祟！跪求緩刑...法官一查驚見她嬌喊「交纏穿刺」秒打臉

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▲▼交往,告白,情侶,結婚,曖昧,劈腿,出軌,小三,外遇。（圖／pixabay）

▲小三「道德感作祟」要與人夫分手，結果被自己傳的煽情訊息當場打臉。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者戴若涵／苗栗報導

苗栗縣一名徐姓人夫與一名林姓女子大搞婚外情，妻子發現後一怒之下告上法庭，怒控小三妨害家庭。林女向法院請求緩刑，但法官認為林女與人夫姦情曝光後，仍傳訊給徐男「我們交纏拉扯穿刺擁抱廝磨」顯然沒有悔意，依相姦罪判她有期徒刑3月，得易科罰金9萬元，可上訴。

根據判決書，林女與徐男婚外情時間長達2年，徐妻發現後怒告2人，事後對丈夫撤告。法院審理時，林女坦承犯行，但她強調事發過後，她就因道德感作祟向徐男提出分手，還因此遭到徐男施暴，導致身心大受打擊，罹患創傷後壓力症候群，但徐男仍糾纏不休，2人才無法分離，希望法官能給予緩刑。

但法院勘驗2人對話後發現，林女在事發1年多後，還傳訊息給徐男「你鬍子長出來」、「刺刺」、「但我喜歡」、「像貓舌」、「我們交纏拉扯穿刺擁抱廝磨」，當場打臉，且林女始終沒有向徐妻道歉，最後法官依相姦罪判林女有期徒刑3月，得易科罰金9萬元，全案仍可上訴。

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關鍵字：外遇,出軌,小三,創傷後壓力症候群,緩刑,人夫,婚外情

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