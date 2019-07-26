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櫻花女警一人劈腿3男上司一年半　日網友傻眼酸：你們過太閒？

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▲影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

記者黃翊婷／綜合報導

日本高知縣一名女警被抓包同時劈腿3名男上司，和對方大搞外遇不倫戀，4人被抓包後全都受到懲處，他們一致表示，「我們再也不會這樣做了，未來會盡自己所能，努力重新獲得信任。」不過，消息經過媒體報導在推特上傳開，網友們對於這4名警察的道歉並不以為意，還留言酸說，「高知縣警方是太閒才有餘裕搞這種事嗎？」

根據《日テレNEWS24》報導，高知縣警監察課指出，這3名男警年齡介於20歲到30歲之間，他們從2017年12月開始和該名20多歲的女警搞曖昧，直到今年6月才結束，不倫戀的事情曝光之後，4人接連受到懲處，也一致表示不會再犯，以後會努力重新獲得大家的信任。

▲▼警察。（圖／翻攝自pixabay）

▲高知縣警方出現1女戰3男的不倫戀，引發日本網友熱議。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案無關，下同）

雖然事發警局方面立即滅火，強調會在職業道德方面進行加強訓練，以防止類似的事情再度發生；但網友們紛紛在推特轉分享相關新聞報導，並留言嘲諷，「高知縣警方是太閒才有餘裕搞這種事嗎？」、「怎麼會選擇在同一個職場，同時和同一名女性搞外遇？他們的腦袋還好嗎？還是大家根本就是『好朋友』」、「我還以為這是只有A漫才會出現的情節呢，原來是現實世界發生的啊」。

其實，監察課除了揪出這起離譜的不倫戀之外，另外還有一名40多歲的巡查部長因為沒有把槍放回保管所，不僅收在自己的櫃子裡，也粗心到沒有上鎖，因此一起受到懲處，只是不倫戀的討論度太高，反而沒有人在意他的過錯。

▼雖然4名警察皆已受到懲處並道歉，但網友們似乎都不買帳。

▲▼ 警車。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

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關鍵字：日本,高知縣,外遇,日韓要聞

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