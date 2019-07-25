1歲女童踩尿滑倒身亡！一年後發現「家暴內幕」...遺體40多處針孔媽心碎

▲女童因「特急性特重型顱腦損傷」而身亡。（圖／翻攝楊子晚報「紫牛新聞」，下同）

記者洪珮瑄／採訪報導

廣西南寧市一名鄧姓女童去（2018）年8月被認定，因踩到尿滑倒，導致「特急性特重型顱腦損傷」而身亡，結束了1年8個月的生命。當時，媽媽發現屍檢報告顯示，孩子遺體上有40多處針孔，還有許多密集的舊傷，因此認為案情不單純，直到今年才確定是丈夫家暴所致。

綜合陸媒報導，女嬰的媽媽鄧女16歲認識了鄧姓男子，進而相戀成為夫妻，不過兩人在結婚之後一直沒有房子，因此只能和鄧男的爸媽一起住。就在鄧女懷上二女兒的5個月後，她發現丈夫在外面竟然有小三，便決定給對方半年的時間和出軌對象切斷關係。

事後，鄧女看見丈夫的聊天紀錄，發現他不僅沒有回頭，還與出軌對象陸女承諾要離婚，以及討論孩子撫養權的問題。日子一天天過去，鄧男的心已經不再家裡，時常與陸女出門，久久不肯回家，甚至對自己的孩子不聞不問。鄧女因獨自承擔家計，還要照顧孩子，只好出外打工，並且托公婆照顧女兒，等到有放連假時才會回家。

直到去（2018）年7月，鄧女突然接到丈夫電話，得知1歲女兒踩到尿滑到，正在搶救，便立刻趕到醫院，殊不知孩子最後因「顱腦損傷」搶救無效身亡。當時鄧女心痛回憶，「明明十幾天才見過女兒，而且還正在跟自己撒嬌，怎麼就這樣沒了？」事後，她發現孩子大腿處骨折，認為案情不單純，便決定進行驗屍。

▲鄧女表示，不到半年的時間內，女兒就摔倒了2次，其中一次還骨折。

根據鑑定中心鑑定發現，女童的左右額、額前、後枕部等，都有多處鈍性損傷，符合「顱腦損傷出血致死」；同時，她的遺體上還有40多處針孔、針尖樣出血點和類似針孔狀出血點，其中還有多處密集舊傷，因此判斷是人為所致。

據悉，女嬰出事當天，鄧女的公婆因有事出門，所以託鄧男照顧孩子，而鄧男又將孩子轉給出軌對象照料，沒想到卻因此葬送一條生命。直到今年7月22日，鄧女收到法醫學書證審查意見書，上頭寫著，「被審查人鄧女童的右大腿骨折，顱腦損傷均不符合自然意外，而是虐待和家庭暴力所致。」

▲去年當地警方和檢方都認為證據不足，不予立案。

鄧女表示，有次公婆也將孩子給丈夫帶，沒想到卻意外骨折，原本想去探望，對方卻遲遲不肯說是哪家醫院，不僅如此，「在小女兒骨折住院期間，陸女曾打電話給我，但電話裡大女兒長達30分鐘的哭聲，掛斷後不久，又打來了，內容與之前一模一樣，後來就將通話內容錄了音。」

據悉，鄧女去年曾拿鑑定中心所鑑定的報告給警方，但該份報告並沒有明確說明孩子的死亡原因，因此當地警方和檢方都認為證據不足，不予立案。如今，為了替女兒討回公道，鄧女再一次拿法醫審查意見書向警方提交立案審查的請求，目前仍在等待警方的回覆。