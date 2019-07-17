聯合國糧食報告8.21億人飢餓中　「2030年零飢餓」挑戰困難

▲據聯合國「世界糧食安全和營養狀態」報告指出，非洲仍是飢餓人口最多的大洲。（圖／路透）

實習記者施怡妏／綜合報導

聯合國15日世界糧食報告指出，有8.2億的人在2018年沒有足夠的食物，深受飢餓、糧食缺少、營養不良的人口總數超過20億，全球飢餓人數連續三年持續上升中，顯示出「2030年零飢餓」的目標產生極大的挑戰。

綜合外媒報導報告指出，全球超過25%人口難以吃到「安全、營養又充足的食物」，甚至還有8%的人住在繁榮進步的歐美及北美地區。營養不良的現象在非洲普遍存在，約有20%的人口無法獲得足夠的糧食；在亞洲有超過12%的人處於飢餓狀態，在拉丁美洲和加勒比地區，有7%的人受到影響。

糧農組織資深經濟學家兼本報告編輯霍勒曼（Cindy Holleman）表示，「我們不能只侷限於飢餓。若我們僅聚焦在飢餓，我們將錯過現在看到許多日益增加的問題。」報告中指出，飢餓狀況持續惡化的三大原因，區域衝突、氣候變遷和全球經濟放緩。

報告指出，全球有1.49億兒童營養不良，非洲和亞洲占了總數的90%以上，因為沒錢或缺乏資源，必須降低食物的品質，不健康的食物通常比較便宜，導致體重過重和肥胖的比率在這些國家持續上升，然而，女性獲得糧食必須比男性付出更多的努力。