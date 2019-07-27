提升到院前緊急救護品質　國際同濟會捐智慧心電圖、導程機及電子影像喉頭鏡

▲國際同濟會台灣總會澎嘉南區及台南市成功國際同濟會，捐贈智慧心電圖12導程機及pentax電子影像喉頭鏡，由台南市消防局長李明峯（右二）代表接受。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市消防局7月27日上午11時15分，在台灣大廚宴會廳舉辦國際同濟會台灣總會澎嘉南區及台南市成功國際同濟會捐贈智慧心電圖12導程機及pentax電子影像喉頭鏡啟用儀式，由澎嘉南區區主席蕭袁素貞女士，及成功國際同濟會會長黃清欽先生出席代表贈與，並由局長李明峯代表接受，希望帶給市民最佳緊急救護服務品質。

國際同濟會是全球性志工社團，台灣總會澎嘉南區濟弱扶傾更不餘遺力，日前得知救護器材需不斷提升才能有效延長黃金時間，由澎嘉南區主席蕭袁素貞號召向各分會募款150萬元，購買5台12導程機，分別捐贈給澎湖1台、嘉義2台及台南2台，給各消防局使用；成功同濟會會長黃清欽更在會裡集資80萬元購買pentax電子影像喉頭鏡7 組，去幫助心肌梗塞及無呼吸心跳病患，實施更優質的急救技術，可以提高患者存活的機會。

成功同濟會會長黃清欽表示，近年來成功會曾捐贈中型、小型復康巴士，捐血活動、急難救助等不間斷，此外為提升臺南市消防局搶救突發性心肌梗塞患者脫離危險，特在成功會月例會提出購買pentax電子影像喉頭鏡提議，他率先響應捐款更獲得大家一致支持，短短半小時內順利募集到80萬元得以購買7組，也感謝會兄們慷慨解囊，使這份愛心分享去給需要使用的患者。

台南市消防局長李明峯表示，台南市消防局於2018年7月初至2019年6月底執行搶救突發性心肌梗塞患者，經由12導程機判讀疑似為突發性心肌梗塞患者共301件，並從醫院端成功判讀確診共27件，搶救了27條寶貴生命，實為救護人員實施搶救突發性心肌梗塞患者急救處置的一大利器。

所捐贈之救護器材（總價值新台幣約140萬元整），將直接配置於第一大救災救護大隊鹽水分隊、白河分隊及消防局七個專責救護隊，用於執行到院前緊急救護工作，在目前消防人力不足的情況下，有了智慧心電圖12導程機及pentax電子影像喉頭鏡的加入，可讓救護人員在未來針對到院前心肌梗塞及心肺功能停止患者能更有效率的搶救生命，並大幅提升到院前緊急救護品質。