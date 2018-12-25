熱心企業再捐救護車　緊急救護再添生力軍

▲台南市消防局特在消防局第四救災救護大隊南科消防分隊前廣場，舉辦救護車捐贈啟用儀式，已久工業董事長周文三先生親自頒贈，消防局由楊宗林副局長代表受贈。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市消防局特在消防局第四救災救護大隊南科消防分隊前廣場，舉辦救護車捐贈啟用儀式，由已久工業股份有限公司董事長周文三先生親自頒贈，消防局由楊宗林副局長代表受贈，希望該部救護車的啟用，能帶給市民最佳的緊急救護服務品質。

已久工業股份有限公司為從事於汽車配件製作業，成立至今已78年，從一開始的設計研發、一直到製造、加工、組裝、成品等等，全都一手包辦，用心規劃戮力經營，一直都秉持最好的品質來維護消費者的生命安全，深獲臺南鄉親的肯定與鼓勵。

已久工業周文三董事長對於地方的公益活動更是不餘遺力，以實際付諸行動，捐贈救護車的方式來幫助因病苦需要就醫的市民，繼續守護者台南市民生命安全及健康，其中對於拯救生命，解救民眾於危難之中的消防工作相當感佩，104年12月時已捐贈台南市消防局四大隊善化分隊救護車一輛及救護器材一批（總價值新台幣370萬），而今年在得悉南科分隊救護車不堪出勤耗損，需要更換的情況下，主動聯繫消防局，再捐贈救護車 （含車上救護器材），共價值280萬元，對於守護市民生命安全，提升台南市消防局到院前救護品質，幫助甚大。

台南市救護出勤次數逐年增加，從10年前的6萬件到現在的9.3萬件，救護量成長55％，各種救護資源常有不足，但幸好有社會許多善心人士如董事長周文三先生一樣，在消防局的器材捐輸方面不遺餘力付出善心，讓消防局能無後顧之憂將愛心化為實際救人的力量。