惡搞大絕！「橡皮筋黏住」撥不掉　一張圖逼瘋萬人...強迫症發作：怒撕課本

▲橡皮筋撥不掉！（圖／網友授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

網搜小組／劉維榛報導

「今天要讓這個兒童級惡作劇進化！」一名女大生笑稱，日前曾被同學惡作劇，發現課本上有一根細細髮絲，讓人下意識想撥開，沒想到被戲弄，根本是用鉛筆故意作畫。近日她有樣學樣，化身鬼靈精，想出「送給同學一條撥不掉的橡皮筋」的新把戲！

一名女大生在《Dcard》PO出整人照片，仔細看看國文練習本，密密麻麻的文字上有一條髒髒的紅色橡皮筋，手指上前試圖一撥，卻怎樣都弄不掉，才發現被騙了，原來是原PO利用紅筆和鉛筆神繪製而出，維妙維肖的筆法，就連橡皮筋本尊放在一旁，也完全認不出，讓大批網友笑到併軌。

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原PO也無私分享作畫技巧，如下：

1.首先你要準備：一隻紅筆、一隻鉛筆、一本同學的課本

2.畫一條粗粗的紅線，記得兩邊盡量等長（這時候你可能會覺得，這樣就可以了、已經有模有樣。那就不對了，請秉持著畫家的精神）

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▲簡直神複製！（圖／網友授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

3.用鉛筆畫出陰影，上下各一條，緊貼橡皮筋本體

4.使出紅筆，把剛剛用鉛筆製造的陰影直接加畫一層上去，將鉛筆的灰染成深紅

5.挑選橡皮筋的隨便幾個段落，用鉛筆稍微描過，製造出橡皮筋不平整的自然陰影現象。順便畫出些微的影子，精髓在此，此步驟不可少！

6.整人把戲完成，你就得到了一條撥不掉的終極干擾橡皮筋了

萬名網友笑炸，紛紛加入惡作劇行列，「笑死，原PO好壞，可以不要這樣嗎」、「讀美術系的好處就用在這種地方」、「強迫症如我看了好煩躁，只能把那一頁割破了」、「這橡皮筋真讓人不爽」、「好強喔，真的被騙到了」、「討厭，看了就好煩想消滅」、「請收下我的膝蓋」。

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