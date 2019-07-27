　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

惡搞大絕！「橡皮筋黏住」撥不掉　一張圖逼瘋萬人...強迫症發作：怒撕課本

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲「橡皮筋黏住」撥不掉！一張圖逼瘋萬人...強迫症發作：怒撕課本（圖／網友授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲橡皮筋撥不掉！（圖／網友授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

網搜小組／劉維榛報導

「今天要讓這個兒童級惡作劇進化！」一名女大生笑稱，日前曾被同學惡作劇，發現課本上有一根細細髮絲，讓人下意識想撥開，沒想到被戲弄，根本是用鉛筆故意作畫。近日她有樣學樣，化身鬼靈精，想出「送給同學一條撥不掉的橡皮筋」的新把戲！

一名女大生在《Dcard》PO出整人照片，仔細看看國文練習本，密密麻麻的文字上有一條髒髒的紅色橡皮筋，手指上前試圖一撥，卻怎樣都弄不掉，才發現被騙了，原來是原PO利用紅筆和鉛筆神繪製而出，維妙維肖的筆法，就連橡皮筋本尊放在一旁，也完全認不出，讓大批網友笑到併軌。

請繼續往下閱讀...

原PO也無私分享作畫技巧，如下：

1.首先你要準備：一隻紅筆、一隻鉛筆、一本同學的課本

2.畫一條粗粗的紅線，記得兩邊盡量等長（這時候你可能會覺得，這樣就可以了、已經有模有樣。那就不對了，請秉持著畫家的精神）

►想看溫馨、搞笑、趣味滿滿的新聞，歡迎加入官方Line「ET酷搜」

▲「橡皮筋黏住」撥不掉！一張圖逼瘋萬人...強迫症發作：怒撕課本（圖／網友授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲簡直神複製！（圖／網友授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

3.用鉛筆畫出陰影，上下各一條，緊貼橡皮筋本體

4.使出紅筆，把剛剛用鉛筆製造的陰影直接加畫一層上去，將鉛筆的灰染成深紅

5.挑選橡皮筋的隨便幾個段落，用鉛筆稍微描過，製造出橡皮筋不平整的自然陰影現象。順便畫出些微的影子，精髓在此，此步驟不可少！

6.整人把戲完成，你就得到了一條撥不掉的終極干擾橡皮筋了

▲「橡皮筋黏住」撥不掉！一張圖逼瘋萬人...強迫症發作：怒撕課本（圖／網友授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

萬名網友笑炸，紛紛加入惡作劇行列，「笑死，原PO好壞，可以不要這樣嗎」、「讀美術系的好處就用在這種地方」、「強迫症如我看了好煩躁，只能把那一頁割破了」、「這橡皮筋真讓人不爽」、「好強喔，真的被騙到了」、「討厭，看了就好煩想消滅」、「請收下我的膝蓋」。

►Follow網路流行風向，點我加入官方Line@帳號！

ET快訊
女高材生休假返家　消失整天親友滿街找…草叢見「衣服撕爛女屍」
Selina離婚3年「約阿中見面」！　親自道歉和解了
搭小黃陪女兒考驗光師！媽坐「死亡撞擊點」　退休少將父悲痛

關鍵字：橡皮筋,惡作劇,整人,強迫症

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

影／「天使眼淚」嘉明湖4大山難…遺體端坐湖底握拳、他在零下低溫脫光衣褲亡

影／「外送員迷路取消訂單！」他PO文公審狂罵　客服信曝光風向大逆轉

影／吃屎哥赴連千毅直播單挑「慘遭痛宰」　處罰「吃XX」竟抱水桶嘔吐

房東超狂2條件「約到期霸氣退2萬4」　他直呼賺到...網一看：傻X才簽

買5萬冷氣「臉書只賣1萬5」　客戶譙生兒沒X眼...師傅一看急回：好的

影／不能吵阿公喔！老媽趕上班...出門前一看「沉睡毛毛蟲」萌爆　網全被療癒了

24歲妹深夜「看一眼老賓士」…下秒黑影閃過「被上身」！網揭露彰化超陰路段

竹科工程師百萬年薪...他問「發財路」傳承給孩嗎？網掀論戰...牙醫完勝

撿到「一條BRA奶超開」！單純弟生問號：誰會穿那麼長　真相一爆…千人笑瘋

雨還沒下完！全台19縣市續發大雨特報　防雷擊強陣風

5歲弟偷帶手機去補習怕被媽打　嘶吼辯駁3分鐘：應該要醬子～

「覺得爸爸好還是媽媽好？」　超萌雙胞胎回答...大S驚：超成熟！

韓爬過的樹5小時後全是「發泡劑」　像土黃毒瘤...他提3點危害：誇張

國安私菸案蔡英文稱「長期陋習」 韓國瑜轟：領導能力絕對有問題

驚！高雄燕巢區自來水管突爆裂　水柱狂噴...炸出「2公尺深大天坑」

體驗「7日街友」 沒手機、睡紙板 他站6hrs陪身障伯叫賣暖哭網友

深淵巨喉！2分鐘乾3.9kg汽水 他喝完打「巨長噁嗝」網嚇翻

BY2第2次公演其他選手看到哭　「全新突破」華晨宇也認證了

鄧紫棋衣櫃間大公開　網驚訝：可以開服飾店了!

大貨車右轉撞機車！輾爆還不停　騎士卡輪前狂掙扎驚魂爬出車底

竹科工程師百萬年薪...他問「發財路」傳承給孩嗎？網掀論戰...牙醫完勝

撿到「一條BRA奶超開」！單純弟生問號：誰會穿那麼長　真相一爆…千人笑瘋

雨還沒下完！全台19縣市續發大雨特報　防雷擊強陣風

加護病房忙翻！護理師想提神「咖啡泡半小時」神展開　超多人都犯過傻

頭份新夜市開在住宅區　警送上「紅色賀禮」：200多張違停罰單

彰化警局水溝上萬尾孔雀魚　民眾拿漁網「我撈！我撈撈撈！」

惡搞大絕！「橡皮筋黏住」撥不掉　一張圖逼瘋萬人...強迫症發作：怒撕課本

麥當勞最猛兒童餐玩具！他翻出「心中第1」籃球電玩機　網推這2項…經典炸

影／全台17縣市豪、大雨特報　中彰投「大雷雨警戒」

半年換4工作！10K妻家事擺爛「伸手要遊韓旅費」　30K男嘆：假日還唱歌看電影

U12世界盃／讓南投被看見　中華抗南非全叡先發拚二連勝

中職／吳昇峰體驗職棒規格　應對大批媒體不習慣

台東廣原小黑熊跟媽走散　未滿周歲比南安小熊還小

前進莫斯科中央陸軍仍未定　林書豪：很榮幸被看上

張信哲送大彩蛋！　為電影獻聲＋客串演出...粉絲超驚喜

李鵬遺體29日火化　天安門等地將下半旗致哀

林志玲婚後現身美出新高度　大方秀平坦小腹、透露紅唇色號

中職／害林泓育打不好　陳江和難過：再考慮幫林益全餵球

不斷更新／吳昇峰登板7球三上三下　4局中華3：1中職

竹科工程師百萬年薪...他問「發財路」傳承給孩嗎？網掀論戰...牙醫完勝

范筱梵老公「3P帝王洗」影片曝光！　 2女極樂共浴左右緊貼

生活熱門新聞

「登山客坐湖底握拳亡」嘉明湖4..

吃屎哥赴連千毅直播單挑吃XX抱..

他PO文公審外送員　對話曝光風..

不能吵阿公！4歲弟秒變「沉睡毛..

冷心低壓周六快閃！西半部防雷雨..

她對發票6碼大哭...沒事不要..

17縣市防豪大雨　中彰投雷雨警..

吃屎哥約週六單挑　館長：一來就..

蒸飯...她一擦噁黑油　網長知..

37歲男100萬存款拚公職！網..

夜市牛排vs.骰子牛　他曝秒選..

百萬欠費大戶抓到了！高公局深夜..

1200到家！閨蜜蹭車「只肯付..

型男早餐店在板橋　老闆「HD正..

更多熱門

相關新聞

屁孩惡作劇過頭　竟往人頭上點火

日本集英社日前舉辦「jump勝利嘉年華會」，吸引超過萬人來參與，卻有2位屁孩趁人多就想惡作劇，其中一人竟然手持瓦斯噴槍、打火機朝其他男性頭上「噴火」，當場將對方後腦杓燒到冒煙，如此脫序舉動讓網友們全傻眼，紛紛批評他「這根本就是殺人未遂！」

貴賓犬躲牆後嚇人　最後惱羞發飆

他打卡表秀「強迫症證據」眾人驚呆

2歲童虐到脫水　社工奔醫救命

口水吐飲料裡！噁男笑著離開超市

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 元朗事件 統一發票 艾成王瞳 王令麟 京阿尼 吳宗憲 聖地牙哥動漫展 反送中遊行 三上悠亞 韓國瑜 王令麟 李榮浩楊丞琳 ØZI 世大運 9m88 長榮罷工 登革熱 獅子王 花木蘭 味全龍 王令麟 寶可夢Pokemon 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 宋仲基宋慧喬 詹詠然 王陽明 王令麟 秋行軍蟲 福衛七號 蕭亞軒 謝忻不倫阿翔 江明學 賀一航驟逝 安以軒 林志玲結婚 王令麟 地震 羅志祥于大夢 東大門夜市燒毀 聖母峰 蒼井優閃婚 王令麟 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 秦偉性侵 王令麟 復仇者聯盟 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 我們與惡的距離 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 統一發票 勝利退演藝圈 王令麟 台新金控 甲山林 王柏融 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 王令麟 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 王令麟 習近平 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 王令麟 信義房屋 董梓甯 馬如龍 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 王令麟 張鈞甯 江俊翰吸毒 聲林之王 迪麗熱巴 王令麟 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 廖人帥 吳奇隆劉詩詩 王令麟 停班停課 館長練喻軒 姜至奐 任達華

熱門新聞

小黃撞小黃　2車4乘客送醫急救中

「登山客坐湖底握拳亡」嘉明湖4大詭異山難

罷韓正妹告韓粉　他私訊求饒：我已70

張君雅小妹妹忍情傷1年激瘦18kg變白肌正妹

15歲少女月事從沒來過　媽落淚訴真相

來地檢署對質！韓粉喊告罷韓正妹

辣媽太吸睛　鬍渣叔經過猛瞧入神

私菸案「最大咖買主」　就是吳宗憲

吃屎哥赴連千毅直播單挑吃XX抱水桶吐

他PO文公審外送員　對話曝光風向秒逆轉

竇智孔突被拍肩！轉頭一看是「大咖女神」

女友困廁所尖叫　男破門救人鎖匠傻了

蘿莉塔《玩很大》深夜福利！

買早餐撞見小貓曬太陽！近看哭慘

林志玲婚後分居兩地　AKIRA深夜喝酒談心

更多

最夯影音

更多

5歲弟偷帶手機去補習怕被媽打　嘶吼辯駁3分鐘：應該要醬子～

「覺得爸爸好還是媽媽好？」　超萌雙胞胎回答...大S驚：超成熟！

韓爬過的樹5小時後全是「發泡劑」　像土黃毒瘤...他提3點危害：誇張

國安私菸案蔡英文稱「長期陋習」 韓國瑜轟：領導能力絕對有問題

驚！高雄燕巢區自來水管突爆裂　水柱狂噴...炸出「2公尺深大天坑」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

熊出沒！　野生動物的天堂

即便是隨意駐足休息，映入眼簾皆是美如畫的風光，還有機會與生活在此的野生動物相遇

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面