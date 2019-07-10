2歲童遭坐大怒神、橡皮筋彈射...虐到脫水　社工搶走他奔醫救命





▲2歲男童全身骨瘦如柴、佈滿傷痕，還有中度脫水症狀。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）

記者陳凱力／新竹報導

新竹縣2歲男童的父親，將男童託給新婚妻古女照顧，但古女卻認為繼子是「拖油瓶」，又再轉交黃男與一名少女照顧，由於男童常哭鬧，2人竟綑綁男童手腳，從吊床像大怒神一樣落地，還用BB槍、橡皮筋射男童，男童終日活在驚恐之中骨瘦如柴，全身沾滿糞便，黃男與少女還用滾燙熱水泡奶給男童喝，最後經由社工訪視才發現報警。新竹地院依與少年共同妨害幼童發育罪將古女與黃男判刑1年2月與1年6月，另少女范姜則交由少年法庭審理。

▲黃男供稱男童有自虐傾向，身上才有多起傷痕。

男童父親劉男入獄前，因找不到兒子的生母，只好將男童託付給再婚的妻子古女。古女多次帶男童到姪女范姜和黃男住處，請2人暫時照顧，只是2歲男童經常哭鬧，少女范姜與黃男覺得厭煩，因而情緒失控對男童多次施以暴行。

兩人抓著男童往牆壁丟、將他掛天花板後向大怒神一般自由落體墜地、持鍵盤敲打頭部、用滾燙熱水沖泡奶粉強餵男嬰、持「愛的小手」力打手腳、捏大腿、摑掌、用橡皮筋或繩索綑綁手腳、膠帶封嘴、衛生紙塞嘴、用空氣BB槍將男嬰當射擊活靶，男童終日活在驚恐之中，骨瘦如材，全身都是傷。

社工到古女住處訪視發現男童情況不對，全身瘀傷、虛弱且營養不良，甚至有中度脫水現象，身上還有排泄物沾染，但古女、黃男與范姜3人卻拒絕將男童交給社工帶走，社工利用言語放鬆3人心防，趁其不備將男童抱起奪門而出，第一時間先衝往醫院讓男童就醫，並同時啟動市府安置機制。

古女供稱確見黃男毆打虐待男童，雖有口頭制止，但手機被范姜搶走，也拒絕她帶男嬰去就醫。黃男坦承用橡皮筋彈射男童等行為，卻否認男嬰的傷是施虐，還辯稱「男嬰自行從吊床掉下來、男嬰自行跌倒受傷，男嬰有自殘傾向，才會導致身上多處瘀傷。」新竹地院依與少年共同妨害幼童發育罪將古女與黃男判刑1年2月與1年6月，另少女范姜則交由少年法庭審理。