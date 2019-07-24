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馬維拉救援！久安專案偷渡近4千條菸　黃暐翰：我完全不知道

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▲▼馬英九、蔡英文。（合成圖／ETtoday資料照）

▲馬英九、蔡英文。（合成圖／ETtoday資料照）

記者蔡文鈴／台北報導

私菸案風波進入司法程序，遭疑涉案的中央機關紛紛自清。對此，資深媒體人黃暐瀚24日在臉書暗諷「萬事交給、馬維拉」，另也澄清媒體報導指前總統馬英九任內的「久安專案」團購將近4千條菸，跟隨出訪久安專案的黃暐瀚則澄清「我完全不知道」。

黃暐瀚說，自己是馬英九出訪「久安專案」的記者團團長，對於媒體報導稱該專案購買3677條，他可以負責任的告訴大家，「當時我完全不知道」，不過，久安專案國安也買3677條香菸的可能性，是不小的。

黃暐瀚指出，雖然媒體爆料了，但華航還沒認證這個消息，也希望華航勇敢出來，出示所有的「訂購清單」，看看馬前總統時代，有沒有買了3677條？讓證據說話，不要靠「權威消息」說，就變成「討論基礎」。

黃暐瀚表示，若這件事是真的，那代表國安局長期以來，一直存在著與華航的「私自交易管道」，機上購物商品之外，還有機下的巨量往來；「而這個『不正常的往來』，是馬前總統不會知道，蔡總統也不可能知道的。」

黃暐瀚認為，不管藍綠，都不要把「香菸事件」，無限上綱到「蔡總統下台」或「馬英九出來面對」，不管在誰任內，這行為都與總統本人，無直接相關；並呼籲蔡英文，要清陳年毒瘤，就趁現在，「請蔡總統，徹查到底，請華航公布所有資料，讓特權買菸，變過眼雲煙。」

▲▼國安人員偷渡免稅菸數量。（圖／記者李帛窈 整理製表）

▲國安人員偷渡免稅菸數量。（圖／ETtoday整理製表）

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關鍵字：黃暐瀚,馬英九,蔡英文,國安局,走私菸

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