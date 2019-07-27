49歲男拐13歲少女！「性侵完想帶回家作兒媳婦」　曝誘拐惡行

▲田男性侵13歲范姓少女，2人相差39歲。（圖／翻攝自《網易新聞》）

記者張靖榕／綜合陸媒報導

黑龍江哈爾濱市一名13歲范姓少女日前失蹤近7天，經警方調查後，於遠在3300公里外的廣東惠州市將她從49歲田姓男子的手中救出。據了解，田男拐走范女後，在飯店性侵對方，還打算帶她回湖南作兒媳婦，期間甚至以合理化自己行為的語氣傳簡訊給范女的祖父母，「我們也會對她好的，請兩老放心。」

綜合陸媒報導，范女爺爺表示，有智力問題的孫女曾在特殊學校就讀，6月26日，她曾打電話要求在異地工作的爸爸來接她離開，之後更不辭而別。2天後爺爺接到范女傳來報平安的訊息，稱是和朋友一起出去玩，但電話隨即關機，加上販賣人口的傳言時有所聞，才開始懷疑孫女是被人拐走。

期間，范女爺爺還收到訊息，「老爺爺您好，您孫女在外很安全，沒有做壞事，我現在給她找事情做，看她能做不，不能做，我們也會對她好的，請兩老放心」，「我不是壞人，只想她做我兒子老婆，不會害她，放心兩老。」

▲▼警方逮捕田男，成功救出受害的范女。（圖／翻攝自《網易新聞》）

▲范女失蹤近7天後，和家人重新團員。（圖／翻攝自《網易新聞》）

警方接獲報案後調查，確定范女是在爸爸的住處附近搭上一名成年男子的車離去，隨後跟著拐人的男子一路搭火車從吉林長春到福建廈門等地。最後警方於7月4日在惠州市逮捕田男，救出范女。

田男供稱，和范女第一次接觸其實是因為自己打錯電話，和她互加維信好友後，就開始了為期半年的親密閒聊，還多次和小自己36歲的范女視訊聊天、傳下體照給她。田男說，當天以買美食和漂亮衣裳當作誘因哄騙范女和他離開後，就帶她輾轉搭車到各地，最終的目的是想將她帶回湖南，給兒子當老婆，成為自己的兒媳婦。