　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

49歲男拐13歲少女！「性侵完想帶回家作兒媳婦」　曝誘拐惡行

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼強國男性侵13歲少女　再拐回家給兒子當老婆。（圖／翻攝自《網易新聞》）

▲田男性侵13歲范姓少女，2人相差39歲。（圖／翻攝自《網易新聞》）

記者張靖榕／綜合陸媒報導

黑龍江哈爾濱市一名13歲范姓少女日前失蹤近7天，經警方調查後，於遠在3300公里外的廣東惠州市將她從49歲田姓男子的手中救出。據了解，田男拐走范女後，在飯店性侵對方，還打算帶她回湖南作兒媳婦，期間甚至以合理化自己行為的語氣傳簡訊給范女的祖父母，「我們也會對她好的，請兩老放心。」

綜合陸媒報導，范女爺爺表示，有智力問題的孫女曾在特殊學校就讀，6月26日，她曾打電話要求在異地工作的爸爸來接她離開，之後更不辭而別。2天後爺爺接到范女傳來報平安的訊息，稱是和朋友一起出去玩，但電話隨即關機，加上販賣人口的傳言時有所聞，才開始懷疑孫女是被人拐走。

期間，范女爺爺還收到訊息，「老爺爺您好，您孫女在外很安全，沒有做壞事，我現在給她找事情做，看她能做不，不能做，我們也會對她好的，請兩老放心」，「我不是壞人，只想她做我兒子老婆，不會害她，放心兩老。」

▲▼強國男性侵13歲少女　再拐回家給兒子當老婆。（圖／翻攝自《網易新聞》）

▲▼警方逮捕田男，成功救出受害的范女。（圖／翻攝自《網易新聞》）

▲▼強國男性侵13歲少女　再拐回家給兒子當老婆。（圖／翻攝自《網易新聞》）

▲▼強國男性侵13歲少女　再拐回家給兒子當老婆。（圖／翻攝自《網易新聞》）

▲范女失蹤近7天後，和家人重新團員。（圖／翻攝自《網易新聞》）

警方接獲報案後調查，確定范女是在爸爸的住處附近搭上一名成年男子的車離去，隨後跟著拐人的男子一路搭火車從吉林長春到福建廈門等地。最後警方於7月4日在惠州市逮捕田男，救出范女。

田男供稱，和范女第一次接觸其實是因為自己打錯電話，和她互加維信好友後，就開始了為期半年的親密閒聊，還多次和小自己36歲的范女視訊聊天、傳下體照給她。田男說，當天以買美食和漂亮衣裳當作誘因哄騙范女和他離開後，就帶她輾轉搭車到各地，最終的目的是想將她帶回湖南，給兒子當老婆，成為自己的兒媳婦。

ET快訊
陳水扁宣布組黨！不滿民進黨淪一言堂　將成立「一邊一國行動黨」
他到水上樂園玩染「食腦變形蟲」　鼻腔鑽體內…返家14天後亡
一家3口趕考試搭小黃！「路口猛力對撞」　女兒重傷、媽命危

關鍵字：

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

49歲男拐13歲少女！「性侵完想帶回家作兒媳婦」　曝誘拐惡行

西進成趨勢？　年輕人有話說：最在乎薪水、發展性最放不下家人

開冷氣到一半…驚見「2條黑褐色尾巴」掉下來　屋主細看當場嚇壞

10歲男童離家24天極限求生！走上百公里「餓了烤蛇、採藥治病」

華為首款5G手機「Mate20 X」深圳亮相！定價2.8萬元

FedEx涉滯留華為超百件包裹！央視：必須給中國用戶一個交待

香港200公務員連署「林鄭回應反送中5訴求」　學者：已到難以管治的地步

女友睡旁邊　杭州色男手機放浴室　偷拍女室友洗澡！

國際特務聚集地　《新華社》再批西方「亂港反華」：處處可見老面孔

「愛心媽媽」重判20年！假收養118名孤兒…逼童犯罪詐善款

5歲弟偷帶手機去補習怕被媽打　嘶吼辯駁3分鐘：應該要醬子～

韓爬過的樹5小時後全是「發泡劑」　像土黃毒瘤...他提3點危害：誇張

國安私菸案蔡英文稱「長期陋習」 韓國瑜轟：領導能力絕對有問題

「覺得爸爸好還是媽媽好？」　超萌雙胞胎回答...大S驚：超成熟！

驚！高雄燕巢區自來水管突爆裂　水柱狂噴...炸出「2公尺深大天坑」

體驗「7日街友」 沒手機、睡紙板 他站6hrs陪身障伯叫賣暖哭網友

BY2第2次公演其他選手看到哭　「全新突破」華晨宇也認證了

大貨車右轉撞機車！輾爆還不停　騎士卡輪前狂掙扎驚魂爬出車底

鄧紫棋衣櫃間大公開　網驚訝：可以開服飾店了!

餐桌上驚見「肥短萌手」披薩怪客！　牠狂撈撈不到...網笑翻：手太短啦XD

49歲男拐13歲少女！「性侵完想帶回家作兒媳婦」　曝誘拐惡行

西進成趨勢？　年輕人有話說：最在乎薪水、發展性最放不下家人

開冷氣到一半…驚見「2條黑褐色尾巴」掉下來　屋主細看當場嚇壞

10歲男童離家24天極限求生！走上百公里「餓了烤蛇、採藥治病」

華為首款5G手機「Mate20 X」深圳亮相！定價2.8萬元

FedEx涉滯留華為超百件包裹！央視：必須給中國用戶一個交待

香港200公務員連署「林鄭回應反送中5訴求」　學者：已到難以管治的地步

女友睡旁邊　杭州色男手機放浴室　偷拍女室友洗澡！

國際特務聚集地　《新華社》再批西方「亂港反華」：處處可見老面孔

「愛心媽媽」重判20年！假收養118名孤兒…逼童犯罪詐善款

豐原「電動車倉庫」凌晨竄火！鄰住家也遭火噬　多部汽機車全燒毀

釣客旱溪釣魚一天未歸　警消找到深水潭…他在水底還沒浮上來

圖／韓國瑜選總統8/3直搗桃園　9大宮廟參香行程一次看

陳水扁放話組一邊一國行動黨　柯文哲：現在黨越來越多

馬政府也有國安人員走私菸　馬英九：一無所知

所有球隊都可以談　洋基總管：就是不跟世仇紅襪交易

好奇肉球味！奴才伸長舌尖上下舔　貓皇驚醒「縮腿嚇翻」

推拿驚聽隔壁曖昧女聲…師傅看他「秒搭帳棚」超糗：年輕人不要這麼敏感啦

三菱Pajero Sport變臉小改款泰國首亮相　海外市場接連跟進

快訊／菲律賓北方5.9地震…凌晨還有5.4地震　8死多傷建築物倒塌

女在車道狂奔遭柵欄無情KO　網友重播10次笑喊：太療癒

大陸熱門新聞

15歲少女月事從沒來過　媽落淚..

佔兩排座位睡覺遭轟　她秒甩6車..

10歲童離家出走24天　烤蛇果..

開冷氣到一半…「2條尾巴」鑽出..

她劈4男搏上位　正牌心冷吞藥自..

7歲女童基因突變！急速退化「成..

直播主吞壁虎蜈蚣亡　為10月出..

2歲孩墜31樓　斷頭懸掛空中慘..

5歲女童騎單車過馬路　當場慘死..

華為5G手機亮相！定價2.8萬..

爸碎念：暑假過太廢　13歲少年..

1m鋼管直插嬰兒腦袋　醫院：爸..

搭客運驚見小孩在開車　乘客嚇傻

49歲男拐13歲少女！性侵完想..

更多熱門

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 元朗事件 統一發票 艾成王瞳 王令麟 京阿尼 吳宗憲 聖地牙哥動漫展 反送中遊行 三上悠亞 韓國瑜 王令麟 李榮浩楊丞琳 ØZI 世大運 9m88 長榮罷工 登革熱 獅子王 花木蘭 味全龍 王令麟 寶可夢Pokemon 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 宋仲基宋慧喬 詹詠然 王陽明 王令麟 秋行軍蟲 福衛七號 蕭亞軒 謝忻不倫阿翔 江明學 賀一航驟逝 安以軒 林志玲結婚 王令麟 地震 羅志祥于大夢 東大門夜市燒毀 聖母峰 蒼井優閃婚 王令麟 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 秦偉性侵 王令麟 復仇者聯盟 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 我們與惡的距離 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 統一發票 勝利退演藝圈 王令麟 台新金控 甲山林 王柏融 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 王令麟 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 王令麟 習近平 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 王令麟 信義房屋 董梓甯 馬如龍 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 王令麟 張鈞甯 江俊翰吸毒 聲林之王 迪麗熱巴 王令麟 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 廖人帥 吳奇隆劉詩詩 王令麟 停班停課 館長練喻軒 姜至奐 任達華

熱門新聞

15歲少女月事從沒來過　媽落淚訴真相

罷韓正妹告韓粉　他私訊求饒：我已70

私菸案「最大咖買主」　就是吳宗憲

辣媽太吸睛　鬍渣叔經過猛瞧入神

女友困廁所尖叫　男破門救人鎖匠傻了

「登山客坐湖底握拳亡」嘉明湖4大詭異山難

他PO文公審外送員　對話曝光風向秒逆轉

張君雅小妹妹忍情傷1年激瘦18kg變白肌正妹

男偶像疑失手上傳接吻照！

林志玲婚後分居兩地　AKIRA深夜喝酒談心

蘿莉塔《玩很大》深夜福利！

獨／友人證實：Lulu、阿達4年情斷！

水上樂園染食腦蟲　返家14天死亡

冷心低壓周六快閃！西半部防雷雨彈

大貨車輾爆機車還不停！騎士輪前狂扭掙扎逃命

更多

最夯影音

更多

5歲弟偷帶手機去補習怕被媽打　嘶吼辯駁3分鐘：應該要醬子～

韓爬過的樹5小時後全是「發泡劑」　像土黃毒瘤...他提3點危害：誇張

國安私菸案蔡英文稱「長期陋習」 韓國瑜轟：領導能力絕對有問題

「覺得爸爸好還是媽媽好？」　超萌雙胞胎回答...大S驚：超成熟！

驚！高雄燕巢區自來水管突爆裂　水柱狂噴...炸出「2公尺深大天坑」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

熊出沒！　野生動物的天堂

即便是隨意駐足休息，映入眼簾皆是美如畫的風光，還有機會與生活在此的野生動物相遇

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面