徐永明提3步驟揪鬼：直接將華航董座謝世謙停職

▲華航董事長謝世謙。（資料照／記者李毓康攝）

記者張乃文／綜合報導

國安局人員走私菸案已進入司法程序，時代力量立委徐永明則提出，華航深不見底的共犯黑洞，三步驟揪鬼「高層停職」、「外部調查」、「立院監督」，並表示，交通部與其氣得牙癢癢，不如直接將華航董事長謝世謙停職，由交通部全面接手外部調查華航。

徐永明26日在臉書PO文，他提到華航深不見底的共犯黑洞，三步驟揪鬼，「高層停職」、「外部調查」、「立院監督」。徐永明直指謝世謙「心態有問題」。他認為，私菸案延燒數天，交通部次長也親自與華航高層面談，討論要釐清哪些問題，結果華航仍「不動如山」，似乎是覺得天塌下來還有更高層如總統府、國安會要扛著。

「交通部與其氣得牙癢癢，不如直接將謝世謙停職」，徐永明認為，由交通部全面接手外部調查華航，並向立院監督負責。他說，華航除了說不清上萬條私菸，到底是哪個高層指示交貨、囤放倉庫外，現在連內部員工涉嫌搭國安局便車違法訂貨一事，昨日記者會上也開始裝傻，這恐怕是一個「深不見底的共犯黑洞」。

徐永明表示，明顯看得出來，要華航自查自清根本不可能，只是以拖待變，甚至讓相關人員有湮滅證據、套好說詞的空間。交通部若有心徹查私菸案，就不能繼續放任謝世謙等華航高層肆意妄為。

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