「私菸」爆料者身分曝光！　華航驚傳有人「搭便車」訂貨

▲黃國昌再點名「華航有人涉刑事犯罪」，要求董事長謝世謙下台。（圖／ETtoday新聞雲合成圖）

記者葉國吏／綜合報導

國安局私菸案爆發後，檢調在吳宗憲、張恒嘉的宿舍取得「全部團購名單」，華航董事長謝世謙25日在記者會上鞠躬道歉，承認「從以前到現在都這樣做」，華航不會逃避行政、刑事責任，未來也不會再開放機邊交易、預購。私菸風波延燒至今，當初爆料者的身分也隨之曝光。

依據最新消息，檢方已取得吳、張2人所留存的「過去團購名單筆記本」與相關電磁紀錄。吳宗憲指出，每次開放團購除了登記團主外，參與人員的姓名都會詳加記載。

▲檢察官偵辦國安局走私菸，約談華航黃姓員工。（圖／記者陳以昇攝）

對於這次的私菸事件，謝世謙說明，基本上所有交易都在飛機上完成，屬於「境外交易」的範疇，外界傳出的「國內完成5筆價值高達數百萬的交易」非為事實。他提到，事件爆發後，華航公司並沒有「不處理」，接下來會將所有事情釐清，做出總結報告。此外，謝世謙承諾，未來華航不會再開放機邊交易、不開放預購，保證類似案件往後不會再發生。

根據《自由時報》報導，此次案件就是有華航內部員工看不過去而爆料。有華航內部員工指出，華航在專機任務協助走私免稅菸品已是多年陋習，但華航是配合上級命令行事，其中有人「搭便車」訂貨，也有員工只是奉命或按慣例辦事，歷年訂貨的「高層」更是始作俑者，不能一竿子打翻都要華航背起「黑鍋」。