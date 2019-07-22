嗆聲拚詠春！吃屎哥「沒去直播吃屎」槓上連千毅　激動喊：我現拉現吃！

▲吃屎哥向連千毅發起武術挑戰。（圖／翻攝游兆霖臉書）

實習記者梁家源／綜合報導

網路紅人「吃屎哥」游兆霖曾經因為打賭輸了，上傳自己吃大便的影片。他日前又向直播主連千毅發起武術挑戰，表示自己將拜會「直播拍賣天王」連千毅，進行一場男人與男人間的對決，「我跆拳道黑帶五段！絕招540度後旋踢，說到做到！沒去直播吃屎。」

「吃屎哥」游兆霖繼上次向館長宣戰，刻意騎機車上國道被警察攔下後，20號又向直播主連千毅發起武術挑戰。他認為連千毅非常有男子氣魄，很欣賞對方，所以才會發起武術挑戰。這次吃屎哥表示會到連千毅的直播公司「挑戰詠春拳」，如果沒去就要退出演藝圈，「加碼直播吃屎！現拉現吃！熱熱的吃！連千毅真男人接受挑戰！」

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▲吃屎哥在臉書嗆聲。（圖／翻攝游兆霖臉書）

游兆霖在影片中激動大喊，「館長啊，你都不敢接受我挑戰是不是？」「你說了嗎？你說了嗎？」「連千毅大哥都敢接受我的挑戰」，一直跳針地重複這幾句話。事後，他在22號上午7點47分時更新貼文，PO出人在火車站的照片，「說到做到，出發！」似乎相當認真看待這次對決。

吃屎哥除了直播吃屎，也曾經直播吃夾娃娃機裡的公仔、吃罰單、吃貓食、在西門町廣場前大便、騎機車上國道、這些脫序行為令許多網友傻眼。



▲吃屎哥吃貓食。（圖／翻攝游兆霖臉書）

看到影片後，網友紛紛回應，「你可能被打成蜂窩」、「比吃屎你就贏了，那你去吃屎吧」、「最狂的網紅」、「我覺得你真的是說到做到的人，給你勇氣可嘉+1」、「你可以現場拉現場吃了」、「會吃屎又會吃屎，少見男人」、「吃屎吃上癮了嗎」、「你知不知道有些人不是你吃屎就能解決的？」

連千毅被網友封為「直播拍賣天王」，曾開多家酒店，在網路上直播賣豪車、直升機、甚至價值破億遊艇，不僅創下直播拍賣史單項商品最高價紀錄，影片還曾高達123萬人次觀看。

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▼直播天王連千毅。（圖／翻攝自連千毅臉書）