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社會 社會焦點 保障人權

「沒有錯！」怒飆三字經被李婉鈺告　館長霸氣說：我只是在保護我的人！

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記者陳雕文／新北報導

前新北市議員李婉鈺去年槓上「館長」陳之漢的助理，館長心疼自己人受委屈，在直播時開罵，後來李婉鈺看到直播內容，火大提告；館長於本月25日上午到新北地院，出庭前說「我沒有錯啊」，面對法官的詢問，他回應，「我的直播風格就是這樣（講髒話）」，庭訊後向媒體表示，「我只是在保護我的人」。

▲▼館長跟李婉鈺因為上直播糾紛槓上，新北地檢署將依公然侮辱起訴館長。（圖／翻攝自李婉鈺、館長臉書）

▲館長跟李婉鈺因為上直播糾紛槓上，新北地檢署將依公然侮辱起訴館長。（圖／翻攝自李婉鈺、館長臉書）

檢方調查，去年10月25日凌晨，館長替助理開直播出氣，27日又以「李婉鈺議員要告館長，因為訪談被拒絕」為標題，二度開直播嗆聲，李婉鈺覺得受辱，決定提告；館長拿到傳票後，再開直播譙了李婉鈺。

開庭時，館長亦向法官表示：「我覺得檢方沒有了解事情的原委，對方先來罵（助理）我才會這樣，而且我的直播風格就是這樣」；其辯護人也表示，館長的直播向來如此（常罵髒話），沒有針對及侮辱之意；法官諭知全案將移由審理庭審理。

庭訊後，陳之漢說，「就交給法院去審理吧！已經走到這邊了，法院說（賠）多少錢就是多少錢，從頭至尾的事情大家都很清楚，她（李婉鈺）怎麼樣罵我助理，我又是怎麼樣反擊的，而我的直播風格向來如此，我不是針對她罵，但她一直咬我這點，就交給法官認定，他說判賠我們就判賠，他說無罪我們就無罪」

館長接著說，「法官判決我們一定尊重，但社會大眾怎麼想？如果每一個人都用這種方式，我先罵你，你一定會罵我的嘛，再擷一大堆去弄你，來賺這個錢，我覺得做人處世並不是這樣，而且她曾經是位議員耶！大家都知道，她自己來找我的，我不接受直播，她自己罵我助理，我只是在保護我的人！就像你們（媒體）各位會保護自己的家人一樣」

▼館長強調自己並沒有錯，開罵也是為了保護自己人。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲▼館長。（圖／記者陳雕文翻攝）

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關鍵字：館長,陳之漢,李婉鈺

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