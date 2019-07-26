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醉闖地下墓穴偷「800年十字軍頭骨」　他棺材堆酒醒嚇：藥嗑太多了

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▲▼從教堂偷走2顆800年十字軍頭骨　「我藥吃太多了」。（圖／翻攝自愛爾蘭國家旅遊發展局）

▲醉闖地下墓穴偷「800年十字軍頭骨」，他棺材堆酒醒嚇：藥嗑太多了。（圖／翻攝自都柏林旅遊信息網／愛爾蘭國家旅遊發展局）

記者趙蔡州／綜合報導

愛爾蘭首都都柏林日前發生一起特殊的偷盜案件，一名36歲男子布里奇曼（Brian Bridgeman）闖入一座非常古老的教堂的地下墓穴，砸破了存放木乃伊的棺木、偷走2顆擁有800年歷史的十字軍頭骨，他被逮捕、出庭時還辯稱，當時自己已經喝醉，加上「藥」嗑太多了，根本不知道自己做了什麼。

根據《愛爾蘭時報》報導，偷盜事件發生在今年2月24日，地點位在都柏林的聖米迦教堂，創建歷史最早可以追朔到1095年。當地一名負責導覽教堂的導遊發現，通往地下墓室的鐵門遭人打開、第二層的鐵門也被破壞，嚇得他立刻進入墓穴查看情況。

導遊進入墓穴後發現現場一片狼藉，除了數件古老家族的棺木被挖開，一個具有300年歷史的修女木乃伊也被破壞，部分骨頭被打斷、頭部與身體被折彎180度；另一具有800年歷史的十字軍木乃伊，它的頭骨失蹤、身體也被破壞，放在旁邊的另一具十字軍頭骨也遺失，急得他立刻通知教堂人員且報警求助。

▲▼從教堂偷走2顆800年十字軍頭骨　「我藥吃太多了」。（圖／翻攝自維基百科）

▲警方後來在教堂附近的一處圍籬旁發現2顆頭骨。（圖／翻攝自維基百科）

事件發生約2個星期後，警方在教堂附近一處圍籬發現2顆頭骨，旁邊還留有一張小紙條，內容寫道「對不起，願你安息(Sorry R.I,P.）」等字，進一步確認就是教堂遺失的頭骨，他們立刻調閱附近的監視器畫面，最後循線成功逮捕了嫌犯布里奇曼。

對此，布里奇曼出庭時解釋，當天他喝酒喝醉了，加上嗑藥嗑了太多，完全不曉得自己做了什麼，他只記得當天他在教堂的地下室醒來，「我弄不清楚自己在哪，我以為一切都是夢，感覺很不真實」，他後來起身離開教堂，但沒多久又失去的意識，再次醒來時才發現，背包多了2顆人類頭骨。

▲▼從教堂偷走2顆800年十字軍頭骨　「我藥吃太多了」。（圖／翻攝自維基百科）

▲布里吉曼的破壞與偷盜行為，導致教堂損失至少100多萬元新台幣。（圖／翻攝自維基百科）

布里奇曼直言，當時他真的是嚇壞了，原本想把頭骨送回教堂，但又很怕會被抓走，所以才決定把頭骨放在教堂附近。布里奇曼的律師也表示，布里吉曼事後真的非常後悔，而且當時他已經喝醉，加上抗焦慮藥物「贊安諾」(Xanax)的影響，才會做出如此不受控的行為

法官諾蘭（Martin Nolan）則認為，就算有酒精與藥物的影響，「他做了許多的愚蠢行為，這不能拿來當作藉口」，「對於許多有信仰的人來說，教堂是非常重要的地方，頭骨也象徵著許多意義，你真的不該到教堂犯案」。布里吉曼24日也被判處2年4個月有期徒刑。

根據了解，布里吉曼的破壞與偷盜行為，導致教堂至少損失了3.5萬歐元（約121萬元新台幣）觀光與捐獻收入，還有1.5萬歐元（約51萬元新台幣）的設施維修費用。

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關鍵字：愛爾蘭,墓穴,頭骨,十字軍

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