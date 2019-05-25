世界最難！愛爾蘭離婚得分居4年　全國人民公投抗議：廢除等待期

▲愛爾蘭是世界上最難離婚、離婚率最低的國家。（圖／取自PEXELS）

記者林瑩真／綜合外電報導

愛爾蘭號稱是「全球最難離婚的國家」，要離婚也必須有「分居4年」等嚴苛條件，引起不少批評。對此，愛爾蘭就在24日舉行全民公投，決定離婚判決所需要的分居時長。

由於大部分愛爾蘭人宗教信仰是天主教，視婚姻有一種「不可拆散性」，因此，愛爾蘭在1937年制定憲法，明確規定男女婚後不可離婚，「任何法律都不允許解除婚姻關係」。

但是禁止離婚也給部分夫妻帶來困擾，因此1995年愛爾蘭舉行公投，以50.28%得票率廢止持續58年的禁離婚法律，1996正式修改憲法。

只是要離婚的條件相當嚴苛，包括申請離婚前，雙方在過去5年中有4年是分居狀態；雙方明顯決裂，不可能復合；雙方對財產、責任、撫養權等有完善協議，這樣才能透過法院裁決、律師辦理正式離婚。

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不過要離婚還得分居4年，讓有家暴情況的人難以忍受。對此，愛爾蘭在5月24日重新針對離婚法律舉行全民公投，具體議題包括離婚判決所需的分居時間，以及是否承認愛爾蘭境外的離婚。

許多愛爾蘭民眾認為，縮短等待時間是讓雙方盡早從不幸的婚姻中解脫；但有人則擔心。愛爾蘭是目前全球離婚率最低的國家，若真的縮短時間，會有更多、更快速的離婚，離婚率也會因此提高。

若愛爾蘭有超過半數的民眾公投結果贊成，政府將會重新立法。對此，愛爾蘭司法部長查理·弗拉纳根（Charlie Flanagan）指出，政府有意將分居時間縮短到2年。